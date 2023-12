Drastica decisione di Mediaset, che ha deciso di mandare via un conduttore. E non stiamo parlando appunto di una fine naturale della sua trasmissione, ma di una vera e propria cacciata, dato che il suo compito è stato fatto terminare prima del dovuto. Avrebbe dovuto presentare il suo programma fino all’estate 2024, ma il Biscione non ha confermato questa scelta.

E ora per lui c’è stato il commiato dal pubblico. Infatti, Mediaset ha comunicato la decisione di mandare via questo conduttore e il diretto interessato ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi telespettatori per informarli dell’accaduto. Ha salutato tutti un’ultima volta e dunque il pubblico non lo vedrà più all’opera nemmeno negli ultimi giorni di questo 2023.

Leggi anche: “Ciao Darwin si ferma qui”. Paolo Bonolis già informato della decisione Mediaset: il motivo dello stop





Mediaset ha deciso di mandare via un conduttore da un programma: chi è

Un vero e proprio colpo di scena, una delusione totale per lui dopo aver appreso della scelta clamorosa di Mediaset. Il Biscione, per volontà sicuramente di Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di mandare via questo conduttore dalla sua trasmissione. E il protagonista della cacciata ha esclamato così in diretta: “Terminato il nostro tempo a disposizione, come è terminato il ciclo delle mie conduzioni. Ringrazio tutti, è stata un’esperienza nuova che mi ha arricchito“.

Ad essere stato cacciato è Augusto Minzolini da Stasera Italia Weekend, con il presentatore che ha concluso così il suo intervento: “Devo dire che mi sono trovato benissimo con tutti i collaboratori che mi hanno accompagnato”. Mediaset non sarebbe rimasto contento degli ascolti tv raggiunti e quindi ha optato per il cambio. Ora lavoreranno Stefania Cavallaro fino al 31 dicembre e Sabrina Scampini dal 2 al 7 gennaio.

RETE 4, STOP A MINZOLINI IN ACCESS

Ascolti tiepidi e conduzione traballante: "È terminato il ciclo delle mie conduzioni di Stasera Italia Weekend", ha detto nella puntata del 24 dicembre. Era previsto (almeno) fino alla prossima estate. pic.twitter.com/FYlTisHnYQ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 27, 2023

Minzolini è stato in passato direttore del TG1 dal 2009 al 2011 nonché senatore fino al 2017. La sua esperienza con Stasera Italia Weekend su Rete 4 è stata molto più breve del previsto.