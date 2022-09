La lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini è uno degli argomenti di discussione all’interno del GF Vip 7. La più famosa Elettra ha inviato una diffida che è stata annunciata in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini. “Sappiamo che le due non si parlano più. Elettra non ha invitato la sorella al proprio matrimonio” ha spiegato Signorini. “Elettra, attraverso il suo avvocato, ha spedito una diffida“, si legge sul sito del Grande Fratello.

Durante le prime ore al GF Vip 7, Ginevra aveva raccontato alcuni aneddoti del suo mancato rapporto con la sorella Elettra senza però spiegare i motivi della lite. “Potremmo farle insieme certe cose. Oppure io faccio la mia vita e lei la sua, ma almeno diciamoci tutto”, aveva detto Ginevra.

La lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini, parla Giaele De Donà

Ginevra Lamborghini, dopo aver saputo dal conduttore la reazione della sorella, ha detto che lei è sempre aperta al dialogo e che non ha mai capito il perché di questo odio. Ed infine, l’appello a una riconciliazione con la sorella Elettra, protagonista della scena musicale italiana e conduttrice di diversi programmi della tv.

“La mia porta rimane sempre aperta. Sempre. Le voglio chiedere scusa se mi sono comportata in modo indelicato. Ero accecata dalla rabbia”, aveva detto la più grande della Lamborghini durante la seconda puntata in diretta del Grande Fratello Vip, appena scoperto della diffida. A rivelare qualcosa in più della lite tra Elettra e Ginevra ci ha pensato una delle nuove concorrenti del GF Vip 7. Parlando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, Giaele De Donà ha parlato della lite tra Elettra e Givebra lanciando una bomba sulla compagna di avventura.

attenzione che giaele sa perché ginevra e elettra hanno litigato bah io basita… poi io dico perché non va a diglielo in faccia al posto di parlare alle spalle #gfvip — Gaia (@gaiacolognesi) September 23, 2022

“Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”. Oltre la cacca lanciata dal finestrino contro la macchina di Elettra, la vippona ha svelato che a Ginevra peserebbe la fama della sorella, cosa che le avrebbe affossato la carriera da cantante.