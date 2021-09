“Sì, è vero, è arrivato il momento di realizzare un sogno atteso da tanto: partecipare a un reality show nel mio paese. Sì, è liberatorio, è reale. Per ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha sostenuto quasi 6 mesi al Grande Fratello Vip. So che ne ho passate tante in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita a raggiungere finora. Ho vissuto un vortice di emozioni fin da quando ero piccola”. In questo modo Dayane Melo ha annunciato la sua partecipazione al reality brasiliano “La fazenda” (la fattoria).

Poi Dayane Mello ha aggiunto: “Oggi a 32 anni ricordo esattamente la ragazzina di 14 anni che andava a fare grandi cose fuori dal paese. Sono molto orgogliosa, so che tutte queste situazioni hanno fatto di me una Dayane dura e resistente con molta forza interna. Mi mancheranno mio padre, mia figlia Sofia, i miei fratelli Juliano e Lucas, che sarà per sempre il mio angelo custode, oltre a tutte le persone che mi fanno stare bene ogni giorno, soprattutto voi, che fate parte di questa famiglia piena d’amore”.

Durante la sua partecipazione al GF Vip in Italia è stata sostenuta da tantissimi brasiliani che si sono affezionati a lei, alla sua storia e si sono emozionati per le sue lacrime dopo la morte del fratello. Addirittura Dayane Mello è finita in tutti i tg brasiliani che le hanno dedicato interi servizi, riportando delle presunte offese misogine e razziste che sarebbero state urlate contro di lei all’interno della casa più spiata d’Italia (insulti che non sono mai avvenuti).





Insomma la modella è talmente popolare nella sua nazione che è diventata concorrente del reality La fazenda. In questi giorni ha conosciuto un’altra concorrente, l’attrice Aline Mineiro che a guardare le foto sembra essere la sosia di Rosalinda Cannavò, con cui al GF Vip Dayene Mello strinse un grande rapporto di amicizia: “La nostra era la storia d’amore più bella del Grande Fratello”.

rosalinda entrou na fazenda camuflada na aline mineiro pic.twitter.com/ebYvFlk9GG September 15, 2021

Ora a La Fazenda la storia si sta ripetendo. Infatti Dayane Mello ha dato un bacio a stampo ad Aline Mineiro così come aveva fatto con Rosalinda Cannavò nella Casa di Cinecittà. Tra Dayane e Aline c’è stata sin da subito grande affinità all’interno de La Fazenda, proprio come fu per la modella brasiliana e l’attrice siciliana, tanto che si parla già di un nuovo flirt per la ex di Stefano Sala. Dayane Mello da qualche giorno ha iniziato a dare baci a stampo alla sua nuova Aline. La somiglianza con Rosalinda Cannavò, comunque, è impressionante.