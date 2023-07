“Affare fatto”. Mediaset piazza il colpaccio, arriva la vulcanica conduttrice: dove la vedremo

La voce è sempre più forte e nei corridoi Mediaset non si parla d’altro, la sua presenza in un programma di punta della prossima stagione sembra ormai cosa fatta. Un colpaccio, in tutti i sensi, che potrebbe dare una scossa in termini di ascolto e di gradimento. A riportare il gossip è Dagospia che “ha riportato le principali informazioni sul programma Io Canto-Generation, nuova versione di Io Canto con Gerry Scotti alla guida. Il giorno di probabile messa in onda sarebbe la domenica”.

“Mentre i casting sarebbero stati affidati alla società di Sonia Bruganelli, nonché ex moglie di Paolo Bonolis. In giuria ci sarebbe Orietta Berti, ma il cast potrebbe presentare una nuova, interessante novità”. Novità che farebbe piacere non poco ai fan che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di apprezzare i suoi modi.





Mara Maionchi arriva a Mediaset? Potrebbe partecipare a Io Canto

Lei è Mara Maionchi, uno dei personaggi televisivi più noti degli ultimi anni. Il suo successo è legato soprattutto, alla presenza a X Factor. Nel 2008 le viene proposto di diventare giudice, accetta e prende parte alle prime quattro edizioni del programma fino all’autunno del 2010. Nella prima e nella seconda edizione è affiancata da Simona Ventura e Morgan, nella terza da Morgan e Claudia Mori e nella quarta da Elio, Enrico Ruggeri e Anna Tatangelo.

Il 10 giugno 2019 viene confermato, per la terza edizione consecutiva, il suo ruolo di giudice a X-Factor, per poi ottenere un posto in giuria in un altro noto talent show, Italia’s Got Talent, nel cui cast comparirà anche nel 2022. Viene confermata nella giuria dello show anche nell’anno successivo. Nel 2021 è opinionista assieme a Iva Zanicchi nel programma Venus Club condotto da Lorella Boccia su Italia 1.

Tra i programmi recenti a cui ha preso parte si ricordano, ad esempio, LOL-Chi ride è fuori (compresa lo spin-off LOL Xmas Special: Chi ride è fuori), Che Tempo Che Fa e la passata edizione dell’Eurovision Song Contest. Nel 2022 torna a Italia’s Got Talent e conduce con Sandra Milo e Orietta Berti il docu-reality Quelle brave ragazze.