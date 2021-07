Emozionante l’amore tra i due vip, che condividono non soltanto il set ma anche la vita quotidiana. Si sono scattati più volte foto insieme che hanno condiviso sui rispettivi profili social e si può notare il grande amore che c”è tra i due. I fan sono evidentemente pazzi di loro e lo testimonia il fatto che ricevano tantissimi like e commenti. Gli attori in questione sono amatissimi in particolare per una serie di successo, che tiene incollati davvero un numero esorbitante di persone davanti al piccolo schermo.

Nella fiction in cui sono grandi protagonisti sono dunque fidanzati, ma non per finta. Infatti, sono uniti sentimentalmente anche nella vita vera e questo permette loro di lavorare ancora meglio nel mondo televisivo. In Italia questa serie sta già riscontrando un interesse straordinario e adesso che stanno emergendo dettagli sul privato dei due l’affetto nei loro confronti sta lievitando ancora di più. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e dove sono protagonisti.

Stiamo parlando di Hande Ercel e Kerem Bursin, ovvero coloro che recitano nella serie di Canale 5 ‘Love is in the air’. Un’unione che fa davvero tanta invidia a tutti i fan, basti pensare che lei gli ha dedicato un messaggio strappalacrime che ha emozionato tutti: “Sei la parte più divertente della mia vita. Che fortuna averti”. I due hanno ufficializzato la storia d’amore recentemente, infatti sono usciti definitivamente allo scoperto lo scorso mese di aprile. Ma vediamo da vicino chi sono e cosa hanno fatto finora.





Hande Ercel è originaria della Turchia ed ha 27 anni, essendo nata esattamente il 24 novembre del 1993. Prima di lavorare ha studiato all’università delle belle arti e nel 2013 ha fatto la sua prima apparizione in televisione. Si è destreggiata in diversi ruoli non di primissimo piano, prima di diventare grande protagonista in ‘Love is in the Air’ nel 2020. Nel nostro Paese però le puntate della fiction sono state mandate in onda da Mediaset a partire dallo scorso 31 maggio su Canale 5.

Per quanto riguarda invece Kerem Bursin, è più grande di lei avendo 34 anni e nonostante sia turco, si è trasferito in passato con i suoi genitori negli Stati Uniti. Ama tantissimo lo sport e, oltre ad essere un bravissimo attore, è modello e influencer. Sul suo profilo Instagram ha un seguito spaventoso, infatti sono più di 8,3 i milioni di follower che lo seguono assiduamente.