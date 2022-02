Volano offese e non si risparmiano alcuni concorrenti del GF Vip. Parliamo, naturalmente, di Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié: sono loro che più di tutti hanno avvelenato l’ambiente della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, alla fine, hanno avuto la meglio le sorelle: durante la puntata del 24 febbraio infatti, Katia Ricciarelli è stata eliminata con il 24% delle preferenze. Ma prima di andarsene, l’ex moglie di Pippo Baudo, ha deciso che c’era ancora qualcosa da dire. E naturalmente la sua vittima è stata proprio Lulù Selassié. L’ex soprano ha detto: “Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire?”.

E ancora Katia Ricciarelli: “Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento offendendo tutti, tua sorella compresa? Adesso parlo io e finisco. Sono abbastanza stanca di te e questi discorsi e offese. Io non devo assolutamente imparare da nessuno e nemmeno da Davide. Quindi non accetto consigli da te. Ma tu ti sei vista quando gridavi come una pazza in puntata e nessuno poteva parlare? Impara anche tu l’educazione allora”. Lulù, neanche a dirlo, ha risposto immediatamente: “La prima a offendere sei tu. Poi si può imparare da tutti, anche da bambini e ragazzi giovani. Semplicemente intendevo dire che quando sbagli, Davide da amico potrebbe dirti che esageri”.

“Tu sei la prima che hai detto cose bruttissime a tante persone e da persona grande dovresti essere da esempio. La tua cosa più carina è stata dirmi che devo tornare al mio paese. Sì lo so che sono brava e tu sei brava a dire cose razziste alla persone!”. Ma non è finita qua, perché Katia Ricciarelli, mentre parlava con Soleil durante una pausa pubblicitaria – si è riferita a Lulù in modo poco carino: “Lei l’hai vista, la scimmietta“. Una frase che naturalmente hanno ascoltato tutti e che molti hanno condannato.





A quel punto Katia Ricciarelli si è scagliata contro l’altra Selassiè: “E tu Jessica finiscila, che abbiamo capito tutti il percorso tuo. Voglio andare via perché ne ho abbastanza di loro. Siete riuscite a fare quello che avete voluto e rovinare tutto. E poi tu chi sei Jessica? Chi sei? Chi sei, che non ha neanche la dignità di non andare così dietro a d un uomo. Lo sai questo? Non hai la dignità Jessica. Porello Barù, meglio che cambia aria“.

La giovane Jessica è rimasta calma, ha chiesto a Katia di non comportarsi in questo modo e solo la mattina successiva ha detto a Lulù che avrebbe denunciato Katia Ricciarelli: “Non soltanto Nathaly, voglio che venga diffidata anche Katia Ricciarelli. Certo che dirò in confessionale che voglio che la nostra famiglia domani faccia partire provvedimenti legali, perché non voglio che lei parli di me“. Pazzesca.