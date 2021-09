“Voglio sapere come sta, ora”. GF Vip 6, momento difficile per Katia Ricciarelli. Lo sfogo in confessionale

Grande Fratello Vip 6, la richiesta di Katia Ricciarelli. Si è appellata alla produzione dopo essersi lasciata andare a una confessione molto privata con Alex Belli. Il pensiero vola alla sorella e alla situazione molto delicata che sta vivendo. Ecco cosa è successo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

“Sta lì seduta e parla, non c’è più con la testa”, con queste parole Katia Ricciarelli ha parlato della delicata situazione che riguarda la sorella, che al momento si trova in una RSA proprio perché non più troppo in grado di intendere e di volere.

La confessione privata fatta all’attore, Alex Belli, porta irrimediabilmente a una reazione istintiva da parte della soprano che ha così rivolto una richiesta alla produzione del reality: “Vorrei almeno sapere come sta”, ha chiesto Katia colta da un momento di apprensione.





Vorrebbe dunque ricevere alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo caro familiare, e bisognerà attendere che sia proprio la produzione ad esaudire il suo desiderio. Katia Ricciarelli, alle prese con l’insolita avventura di un reality show, dimostra di non perdere mai il contatto con la sua vita quotidiana.

Nonostante la sua rinomata discrezione, anche nello studio di Silvia Toffanin, la cantante lirica si è abbandonata a qualche confessione a cuore aperto davanti alle telecamere, aspetti che in parte ha ripreso anche con gli inquilini della casa.

“Lei ha lavorato tantissimo -parlando della madre -e in maniera anche molto dura per mantenerci, me e le mie sorelle, poi una è morta a 29 anni, è’ stato un trauma pazzesco per lei e da lì è iniziato il declino”, ha confessato con gli occhi lucidi a Verissimo.