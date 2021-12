Katia Ricciarelli non lascerà il GF Vip 6. Ufficiale: ha accettato il prolungamento del reality show fino a marzo prossimo, quando ci sarà la puntata finale. Lo ha annunciato nel corso della 27esima diretta, quella ormai famosa per la squalifica di Alex Belli. E, a proposito di Alex Belli, con la cantante lirica c’era un ottimo rapporto nella Casa ma anche lei ha commentato la sua uscita di scena. Del resto anche tra i vipponi non si fa altro che parlare di questo e lo ha fatto anche lei discutendo con Aldo Montano.

“Questi due giocavano e Soleil è rimasta fregata in mezzo come una scemotta – ha detto Katia Ricciarelli – Eravamo stanchi di questa situazioni e schifati da questi atteggiamenti. Per Soleil è meglio così, adesso almeno è libera. Ormai le cose erano diventate esagerate e lei ci avrebbe rimesso in tutta questa storia. Quindi bene che se ne sia andato. Credo che l’abbia intortata bene (Soleil) perché è tipo da farlo e si vede. Io giudico molto le persone anche dagli occhi e anche quando facevo l’occhio dell’innamorato c’aveva qualcosa dentro di torbido, con quell’occhio a comando”.

Katia Ricciarelli, Davide Silvestri chiede aiuto al GF Vip 6

Per Katia Ricciarelli Alex Belli era diventato una “presenza negativa” nella Casa, “una influenza che non mi piaceva, basta davvero basta. Per noi non era un bel vedere quella situazione. Quindi adesso ci sta pure un attimo di relax. Mi dispiace tanto dirlo però è così. Ho come tirato un sospiro di sollievo. Stai a tirare la corda così e poi si spacca. E siccome abbiamo tirato un bel sospiro tutti, con tutto che può dispiacere, però è la verità. Ha dato molto al gioco, però è giusto che sia andata in questo modo sinceramente”.





Ma la cantante lirica ha legato molto anche con un altro concorrente, Davide Silvestri, e con lui nelle scorse ore si è resa protagonista di un siparietto esilarante a bordo piscina. Katia Ricciarelli è infatti rimasta seduta per terra e non riuscendo rialzarsi ha chiesto aiuto a lui. Che però non è riuscito a tirarla su: “Katia ti aiuto, attaccati, vai che ce la facciamo […] Grande Fratello dateci una gru! Ce l’avete un muletto?”.

Katia che rimane spiaggiata e Davide morto dal ridere che chiede un muletto ⚰️#gfvip pic.twitter.com/FlV01FNpAb December 15, 2021

Davide Silvestri, come si sente nel video pubblicato su Twitter, ha chiesto aiuto alla regia. E sono andati avanti così, a ridere anche a crepapelle, per diversi minuti. Ma nonostante gli stessi gieffini abbiano trovato divertente quella scena, c’è chi l’ha interpretata così: “La battuta sul muletto poteva risparmiarsela, anche se fatta in buona fede. Al posto della regia, avrei deviato le riprese, ma oramai la delicatezza è rara e si espone al pubblico tutto. Lei ride, ma potrebbe comunque essere imbarazzata” ha scritto un utente su Twitter.