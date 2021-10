Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli e la presunta offesa a Soleil Sorge. Tra di loro, un’evidente differenza non solo di età ma anche di vedute e di modi di fare. Caratteri diversi che tra le pareti della casa più spiata d’Italia possono incontrarsi o dividersi del tutto. Ecco cosa è successo: si è sentito tutto.

Un momento solito nella casa del GF Vip. I concorrenti riuniti e indaffarati nelle loro cose, fin quando la telecamera si ferma su Raffaella Fico e Katia Ricciarelli intente a parlare tra di loro. Nulla di strano, fin quando non è passata accanto Soleil Sorge. Ed è proprio al passaggio dell’inquilina della casa che Katia Ricciarelli pare essersi abbandonata a qualche parola di troppo.

Come spesso accade in questi casi, basta una sola clip per mettere in circolo i pettegolezzi. Alla velocità della luce, il contenuto della clip è diventato argomento di discussione in rete. Il motivo? Pare che Katia Ricciarelli abbia usato un aggettivo poco carino nei riguardi di Soleil.





C’è chi ha subito sottolineato che da parte di una donna matura e di classe alcuni termini sarebbero decisamente da evitare. Ma si tratta solo di un fraintendimento? Nonostante il pettegolezzo continui a circolare, pare che il video in questione sia caduto in preda a un equivoco.

Infatti sembra che in occasione delle celebrazioni della nascita del codice Morse, anche gli inquilini della casa del Grande Fratello siano stati chiamati a rendere omaggio alla scoperta, provando a impararlo a memoria. È per questo motivo che Katia Ricciarelli e Raffaella Fico si trovavano faccia a faccia per scambiare i dovuti esercizi di memorizzazione, quando è passata Soleil. Equivoco risolto.