Katia Ricciarelli trasformata dalle sorelle Selassié al GF Vip 6: “missione Miss Katya” compiuta

Katia Ricciarelli sta benissimo nella Casa del GF Vip 6. La diva della musica lirica ha deciso di partecipare al reality di Alfonso Signorini dove si sta mettendo in gioco svelando anche alcuni dettagli inediti sia della sua vita privata che professionale. Nonostante i concorrenti siano tutti molto più giovani di lei, Giucas Casella a parte, la cantante ed ex moglie di Pippo Baudo sembra perfettamente a suo agio in Casa.

L’unica differenza con gli altri è per la notte: Katia Ricciarelli, come già accaduto per alcuni gieffini “senior” dorme in una stanza da sola. In settimana ma anche in puntata non rinuncia a dire la sua, tra consigli amorevoli e anche qualche “strigliata” come successo nelle scorse dirette con Jo Squillo, che difendeva Carmen Russo nel loro litigio. A proposito, ora che la showgirl è uscita (Jo è stata l’ultima eliminata dal GF Vip 6), ha parlato anche della sua ex coinquilina e non proprio in termini lusinghieri.

Katia Ricciarelli, la trasformazione in Miss Katya

Ospite di Casa Chi, Jo Squillo ha attaccato Katia Ricciarelli e svelato l’episodio che più l’ha ferita: Una delle cose che mi ha ferito di più è quando ha sbeffeggiato “Siamo donne”, la mia canzone, ridicolizzando la mia storia. Questo è stato veramente di cattivo gusto. Io non ho mai cercato e voluto lo scontro con lei. Sono sempre stata leale, chiara ed esplicita dicendole in faccia le cose. Io non voglio fare guerra con le donne e non ho voluto alzare l’artiglieria contro una signora”.





Ma tornando alla nostra Katia Ricciarelli, nelle ultime ore si è a dir poco trasformata. Ha detto addio al look elegante e raffinato per diventare una vera trapper, Miss Katya. Era la missione affidata alle principesse Selassié quella di “trasformare la divina Katia Ricciarelli nella nuova queen delle trapper”. E lei, dopo i dubbi iniziali, si è affidata alle mani delle tre sorelle.

Lulù Selassié si è occupata del trucco, Clarissa dei capelli e Jessica del look e la regina della lirica in una star delle trapper. Poi, aver insegnato a Katia Ricciarelli pochi versi di una canzone e alcuni movimenti, la missione Miss Katya è apparsa completata. E insieme hanno raggiunto gli altri in salone per mostrare la trasformazione e dare il via alla performance che ha riscosso un grande successo: tutta la Casa scatenata.