Ed è di nuovo Katia Ricciarelli show al GF Vip 6. Se è stata memorabile la lite accesissima con Carmen Russo nelle scorse puntate, anche lunedì sera, in diretta, la cantante è sembrata scatenata. Tutto è nato per via di un confronto avvenuto giorni fa. Venerdì per la precisione, quando Katia Ricciarelli ha accusato Jo Squillo di essere falsa e di non esporsi. Per questo motivo quindi, a inizio puntata, Alfonso Signorini ha chiamato le due nella mystery room.

“Lei è bugiarda e non so come faccia a vivere così – ha subito attaccato la cantante – Intanto guarda me negli occhi, è inutile che guardi di lato. Tu hai detto che sai tante cose di me, questa è una frase bruttissima e non sorvolare. Spiegamelo, visto che sono una cretina che non capisce le cose. Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via. Io sono spiritosa? Tu invece Jo non lo sei per nulla. E smettila di dire di salvare il mondo e divertiamoci”.

Katia Ricciarelli furiosa con Jo Squillo

La risposta di Jo Squillo non si è fatta attendere, anzi. Incalzata dalla stessa Katia Ricciarelli ma anche dal conduttore ha alzato i toni: “Mi sono rotta le scatole di essere presa come la buonista. Io non sono bugiarda e non è vero che ho cose brutte su di te che potrei dire. Diciamo che ho una serie di cose che ho vissuto. Ma non è che posso dire tutte le cavolate che succedono”.





E ancora: “Siamo donne abbiamo cose più importanti da dire. Ad esempio dovremmo parlare di sincerità, serenità, di cose belle. Io comunque non sono falsa, ma cerco di capire le varie posizioni. Io non farò nessuna lista di cose superficiali che non mi piacciono di Katia Ricciarelli. Cosa dovrei dire? Che Katia mi passa da dietro e fa le faccette? No, non voglio scendere a un livello così basso. Noi donne abbiamo tante cose da fare piuttosto che sparlarci alle spalle”.

No, la situazione non accenna a migliorare… Tra Jo e Katia la rottura sembra veramente definitiva. #GFVIP pic.twitter.com/7x4vkWP6DI October 25, 2021

Davide usato da Katia e jo squillo come divisorio perchè si so levate il saluto è anche questo 😹 #gfvip pic.twitter.com/aSGiBmypy4 October 25, 2021

“Non dobbiamo sparlarci e fare le faccette dietro. Io alle spalle delle altre donne non faccio queste cose! Voglio avere delle relazioni trasparenti e leali con le donne”, ha concluso Jo Squillo. Ma poco è servito questo confronto perché una volta tornate in salotto, dopo che Signorini si è visto costretto a chiudere il confronto, Katia Ricciarelli ha esclamato: “Per fortuna che è finita, altrimenti qua succedeva un omicidio”. E per il resto della serata non si sono più rivolte la parola.