Katia Ricciarelli l’aveva chiesto ed è stata ascoltata dal pubblico: è lei l’eliminata della 44esima puntata del GF Vip 6. Finita in nomination con Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, aveva pregato i telespettatori di non salvarla: “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci”.

E ancora: “Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. “Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”, aveva chiesto ancora Katia Ricciarelli. Detto, fatto.

Katia Ricciarelli, la “brutta figura” dopo la sua uscita

Giovedì 24 febbraio 2022 Katia Ricciarelli è stata salvata solo dal 24% dei votanti, contro il 50% di Davide Silvestri e il 26% di Nathaly Caldonazzo. E subito dopo il verdetto, mentre gli altri erano freezati, ha avuto la possibilità di baciare solo chi voleva davvero salutare. Anche questa era stata una sua richiesta specifica.





Quindi la soprano sceglie di salutare solo Davide Silvestri, Giucas Casella, Soleil Sorge, Delia Duran, Antonio Medugno e Barù, stop. E quando Alfonso Signorini toglie il freeze e invita chi vuole ad andare vicino la porta rossa per salutare Katia Ricciarelli, si alzano solo Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro. Le sorelle Selassié restano sedute e immobili insieme a Miriana Trevisan.

Davanti alla porta rossa, Katia Ricciarelli saluta solo l’ex UeD, evitando di proposito l’ex Miss Italia. E più tardi il conduttore ha sgridato chi non si è alzato. Inutili i tentativi di replica: “Non voglio ascoltare repliche, a una signora di 76 anni si porta rispetto e voi dovevate alzarvi a salutare. Così avete fatto una brutta figura, se vi foste alzate la figuraccia l’avrebbe fatta solo Katia Ricciarelli”.