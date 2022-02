Con l’eliminazione di Katia Ricciarelli dal GF Vip c’è qualcuno che esulta. Tanti gli spettatori del programma che hanno gioito sui social per l’allontanamento dell’ex moglie di Pippo Baudo dalla casa più spiata d’Italia. Ma è successo qualcosa che ha lasciato davvero senza parole gli addetti ai lavori del reality show targato Mediaset. Parliamo di un commento di Clarissa Selassiè, uscita da tempo dal gioco. Il tutto è successo durante la diretta di giovedì. Come abbiamo già detto c’è stato un duro scontro tra Katia, Lulù e Jessica. Cosa che abbiamo già approfondito.

Ma c’è stato anche un altro commento che ha lasciato interdetto il padrone di casa, Alfonso Signorini: parliamo di alcune stori di Clarissa. Dall’esterno l’altra Selassiè, su Instagram, ha postato diversi commenti al vetriolo contro Katia Ricciarelli, usando delle parole durissime che Alfonso Signorini ha poi mostrato in puntata. “A Katia ma vaffanc*lo” , scrive in una storia instagram Clarissa a televoto ancora aperto. E ancora: “Esci brutta strega. Fai paura. La tua crudeltà fa paura. Vi prego votatela per farla uscire”. Quando poi l’ex soprano è stata davvero eliminata, Clarissa Selassié non si è placata, anzi, ha rimarcato il suo pensiero: “Festeggerò annualmente questa data, golo alla faccia tua razzista”.

Immediato l’intervento di Alfonso Signorini che condanna, in studio con Katia, il post pubblicato da Clarissa Selassie: “Questa è povertà di cervello – dice Alfonso – Ti ho scelta e voluta ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto”. Poco prima, Katia Ricciarelli si era resa protagonista di un teatrino alquanto triste nei confronti di Jessica.





Le aveva detto in diretta: “E tu Jessica finiscila, che abbiamo capito tutti il percorso tuo. Voglio andare via perché ne ho abbastanza di loro. Siete riuscite a fare quello che avete voluto e rovinare tutto. E poi tu chi sei Jessica? Chi sei? Chi sei, che non ha neanche la dignità di non andare così dietro a d un uomo”.

E ancora Katia Ricciarelli: “Lo sai questo? Non hai la dignità Jessica. Porello Barù, meglio che cambia aria“. Ma non è finita qua, perché Katia Ricciarelli, mentre parlava con Soleil durante una pausa pubblicitaria – si è riferita a Lulù in modo poco carino: “Lei l’hai vista, la scimmietta“. Una frase che naturalmente hanno ascoltato tutti e che molti hanno condannato.