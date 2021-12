Quanto guadagnano i vipponi al GF Vip? Se lo chiedono in tanti. E non solo quelli che non riescono a dormire serenamente la notte se non sanno che fine faranno Manuel e Lulù o Delia Duran con il suo bell’Alex. O magari che ne sarà di Maria Monsé che, purtroppo, non ha fatto in tempo a mettere piede nel reality che ha dovuto subito sloggiare. A proposito, lei sta benone… Ma insomma, nei giorni scorsi vi avevamo già dato qualche dettaglio.

Manuel Bortuzzo, ad esempio, guadagna sui 5mila euro a settimana. Che non sono proprio da buttare. Si è parlato tanto dei cachet da sogno della scorsa edizione, con Elisabetta Gregoraci in grado di percepire 20 mila euro alla settimana. Ma anche quest’anno la produzione della trasmissione Mediaset ha deciso di non badare a spese per rendere questa edizione ugualmente e forse anche più accattivante. Andiamo a vedere quanto intascano Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli.

Anche Sophie Codegoni, ad appena 19 anni e forte della fama e dei tanti follower acquisiti già prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, guadagna sui 5mila euro a settimana. Che sono oltre 20mila euro al mese per chi litiga con la matematica. E invece per l’ex moglie di Pippo Baudo, la soprano Katia Ricciarelli, a quanto ammonta il cachet?





Beh, per Katia Ricciarelli, un nome sicuramente importante e personaggio tra i più noti in Italia non solo nel mondo dello spettacolo, l’asticella si alza. E non di poco. Esattamente come accaduto anche per Raffaella Fico, anche per Katia la produzione ha fatto, diciamo così, uno strappo alla ‘regola’ dei 5mila a settimana. E dire che in tanti pensavano che la sua permanenza nel gioco non dovesse durare molto. I primi mesi, infatti, non sono stati semplici per lei, forse anche per la differenza d’età – e di vedute – con i coinquilini.

Adesso, però, Katia Ricciarelli ha deciso di restare nel gioco fin che potrà. Come sapete Alfonso Signorini ha fatto sapere ai concorrenti che la sesta edizione del GF Vip durerà fino al 14 marzo, un tempo record. Siamo partiti a metà settembre, fatevi due conti… In ogni caso ecco quanto guadagna a settimana Katia Ricciarelli per essere spiata da mattina a sera e dalla sera alla mattina. Secondo il portale di economia e finanza “I love trading” Katia Ricciarelli guadagna ben 15mila euro a settimana, lo stesso cachet della Fico che però è out già da tempo dal gioco. Niente male, eh?