“È stata lei”. Katia Ricciarelli, segreto svelato: lei al GF Vip e l’amica spiffera tutto

Katia Ricciarelli ha parlato di Pippo Baudo e Josè Carreras, due suoi grandi amori. Lo ha fatto durante la puntata del Grande Fratello Vip. “Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto, sei un grande professionista”. Poi ha aggiunto: “In qualsiasi momento se io posso correre da te per qualsiasi cosa.. ecco, io sono qua”. “Sei una grande donna”, ha commentato il conduttore Alfonso Signorini. Anche parlando con gli altri coinquilini, Katia Ricciarelli aveva rivelato che con Baudo è stato un colpo di fulmine.

“Ho vissuto momenti bellissimi ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. Gli voglio bene, avrei dovuto dirglielo anche in passato”. I due si sono sposati nel 1986 per poi lasciarsi nel 2004 e divorziare nel 2007. Da quel momento ci sono stati anche momenti di grande tensione, che adesso appaiono solo un brutto ricordo. Poi ha parlato di Josè Carreras “Eravamo fuori dal Teatro di Parma, c’era un gradino e io gli avevo detto: “Scusa perché non sali sul gradino?”. Lui ha risposto: “Ma io ci sono già sul gradino”… questa è stata la prima gaffe. E poi gli ho detto: “Domani, alle prove di Boheme, devi venire però tagliati questa barba perché sei bruttissimo”.

“È venuto alle prove e non aveva più la barba. Poi aveva un albergo un po’ inferiore al mio e così ha cambiato albergo ed è venuto nel mio. Eravamo a tavolino nella hall, era molto timido così gli ho fatto bere quattro, cinque Sambuca ed è stato molto audace. Abbiamo dormito insieme”. A tornare sulla separazione tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è stata un’amica, nonché vicina di casa della gieffina, Carla Morando. “È lei che l’ha lasciato. Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”.





Sull’ipotesi di poter trovare un nuovo amore durante il Gf Vip, l’amica è stata chiara “Da quello che ho visto non c’è niente per lei in quella casa”. Scendendo più nel dettaglio, poi, Carla Morando ha proseguito: “Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole”. La donna, che in questi giorni sta accudendo il cane della cantante, ha ammesso che l’amica è una combattente: “Si sta dedicando a qualche ragazzo perché vuole insegnare canto”. Ed ha aggiunto: “Katia deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca”.

Infine Carla Morando ha sottolineato che il cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip è bene assortito e che, secondo lei, Katia Ricciarelli si sta trovando bene, anche se continua a prendere in giro, in modo ironico, qualche ragazza. Infine ha spiegato qual è l’unica cosa che i concorrenti non devono fare con la cantante: “Devono evitare di farle certi scherzi come quello della squalifica perché si stanca”.