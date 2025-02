Dopo anni di vita insieme e una carriera spesso condivisa, a settembre dello scorso anno Katia Follesa e Angelo Pisani hanno deciso di prendere strade diverse dal punto di vista sentimentale. La coppia si è separata nel 2023, ma la notizia era stata resa pubblica solo a settembre 2024 attraverso un video sui social. I due comici lombardi non hanno interrotto la loro collaborazione artistica, mantenendo un rapporto sereno e maturo sia per il lavoro che per la loro figlia, Agata, nata nel 2010.

Katia e Angelo hanno deciso di raccontare la verità in prima persona. Attraverso un video pubblicato su Instagram, lo scorso settembre hanno spiegato di essersi lasciati già da tempo, ma di aver preferito mantenere il riserbo sulla loro vita privata. “Siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, un po’ di congetture qua e là… abbiamo detto ‘facciamo che lo diciamo noi che ci siamo separati’”, avevano dichiarato ironicamente, mantenendo il loro stile leggero e autoironico.

Ma l’amore che li ha legati per anni non è sparito del tutto, ha solo cambiato forma: “Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo!”, avevano detto i due.

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono conosciuti per la prima volta nel 1999 dietro le quinte di Zelig, quando lui faceva parte del duo comico “Pali e Dispari”. La loro relazione è iniziata nel 2006 e ha attraversato momenti di grande complicità, ma anche alcune difficoltà. Nel 2014, la coppia aveva già vissuto una separazione temporanea, come raccontato dalla stessa Katia: “Abbiamo deciso di allontanarci, ma siamo rimasti legati per nostra figlia”. Tuttavia, dopo un periodo di distacco, si erano ritrovati e sembrava che il loro legame fosse più forte che mai.

Le voci di un matrimonio imminente hanno spesso riempito le pagine di gossip, ma alla fine l’amore si è spento definitivamente due anni da. A settembre la decisione di annunciare la separazione: “Lo stiamo dicendo adesso e non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo: perché non fregava niente a nessuno”.

Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, Katia e Angelo continuano a essere una squadra nella vita e nel lavoro. La loro priorità resta il benessere della figlia e il loro rapporto di profonda amicizia. “Siamo felicemente separati”, aveva sottolineato Follesa.