“La cosa più brutta è stata la fine del mio rapporto con Vittorio. Ho sofferto, ma da due anni sono tornata più forte di prima. Non provo odio per Vittorio, assolutamente, ma non ci sentiamo e non l’ho neanche più visto. Comunque gli voglio bene e, anche se ci sono state cose che mi hanno fatto male, ricordo solo il bello”.

In una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Katia Fanelli, la ‘fotonica’ di Temptaion Island 2019 è tornata a parlare dell’esperienza nel reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Arrivata nel villaggio di Is Morus, in Sardegna, insieme al fidanzato Vittorio Collina, la giovane si era subito distinta per carattere e forte personalità. Ma nel corso della permanenza nel programma qualcosa pian piano era cambiato, con la ragazza che aveva dovuto assistere all’avvicinamento del fidanzato alla tentatrice Vanessa.

Alla fine, nel falò di confronto, Katia Fanelli e Vittorio Collina avevano deciso di lasciarsi e il calciatore aveva iniziato una relazione proprio con la sua tentatrice, relazione conclusa qualche mese dopo. Oggi Vittorio Collina è fidanzato con Victoria Biguzzi e in occasione di San Valentino i due avevano pubblicato una foto a cena immortalati mentre si scambiavano un dolce bacio.





Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne Katia Fanelli ha dato qualche consiglio alle ragazze che tra poco intraprenderanno il viaggio nei sentimenti: “Care ragazze… non partite con l’idea di andare in vacanza, non lo è per nulla. Solo chi ci è stato può capire. Sono tre settimane vissute intensamente, dove possono emergere cose inaspettate. Siate sempre voi stesse, mi raccomando!”.

Parole d’affetto anche per il conduttore di Temptation Island: “Filippo è entrato anche lui nel mio cuore. Forse perché è stato uno dei pochi che ha capito subito Katia. Che non si è fermato all’apparenza ma ha saputo andare oltre […] Gli voglio un bene indescrivibile, è una persona che stimo tanto e che porterò per sempre con me“.