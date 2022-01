“Le tue interpretazioni resteranno per sempre”. Lutto nella tv, la famosa attrice è morta per un cancro ai polmoni

L’attrice Kathryn Kates, che è apparsa in serie TV di successo tra cui “Orange is the New Black” e “Seinfeld”, è morta all’età di 73 anni. Lo hanno confermato mercoledì i suoi rappresentanti alla CNN. “Dopo una lunga e combattuta battaglia contro il cancro ai polmoni, Kathryn è morta pacificamente lo scorso sabato, circondata da suo fratello Josh, sua moglie Sue Ann e sua sorella Mallory. Possiamo confermare che Kathryn aveva 73 anni”, ha affermato la Headline Talent Agency alla CNN in una dichiarazione.

“Kathryn è stata una nostra cliente per molti anni e circa un anno fa, dopo aver scoperto che il cancro ai polmoni per cui era stata curata 20 anni prima era tornato, ci siamo avvicinati ancora di più. Era incredibilmente coraggiosa, premurosa, saggia e amorevole. Kathryn Kates ha affrontato ogni ruolo che avesse mai interpretato, così come la sua vita quotidiana con la più grande passione. Faremo del nostro meglio per onorare la sua incredibile eredità. Il mondo ha davvero perso uno dei quelli buoni”.

Lunedì l’agenzia ha pubblicato un tributo a Kates dal suo account Instagram: “La nostra potente Kathryn Kates è morta. Sarà sempre ricordata e adorata nei nostri cuori per la potente forza della natura che era. Amava questo mestiere e ne aveva abbastanza pazienza per riempire 10 navi. Una vera icona. Ci mancherai”.





Secondo una biografia sul suo sito web, Kathryn Kates si è trasferita dalla sua nativa New York a Los Angeles nel 1974 per intraprendere la sua carriera di attrice. Lì fu una figura influente nella scena teatrale locale, diventando una delle fondatrici del Colony Theatre di Burbank, in California. Con una carriera televisiva che dura da più di tre decenni, Kates si è esibita in numerosi progetti che hanno segnato l’epoca.

Ha avuto un ruolo ricorrente nella sitcom degli anni ’90 “Seinfeld”, recitando al fianco di Jerry Seinfeld e Julia Louis-Dreyfus. Kathryn Kates ha anche recitato nella cruda serie Netflix “Orange is the New Black” e nel dramma legale “The Good Fight” , oltre ad essere apparsa nel film originale di “The Sopranos” “The Many Saints of Newark”.