Katherine Kelly Lang è uno dei volti storici di Beautiful, la soap opera americana seguitissima anche in Italia dove va in onda dal 1987. Ma oggi si parla di Brooke Logan per un motivo ben poco felice: l’attrice è finita in ospedale.

A dare la notizia ci ha pensato la stessa Katherine Kelly Lang che sul suo affollato profilo Instagram ha pubblicato diverse foto e raccontato anche i dettagli dell’incidente di cui è rimasta vittima. Incidente a cavallo, avvenuto lo scorso 7 maggio, quando si è unita ad alcuni amici per quello che è “iniziato come un bellissimo giro”.





Katherine Kelly Lang incidente: come sta l’attrice di Beautiful

Il gruppo aveva intenzione di percorrere circa 40 miglia, con lo scopo di allenarsi per una corsa in programma a giugno ma per Katherine Kelly Lang qualcosa è andato storto dopo sole 16 miglia. L’attrice ha deciso di far fare una pausa al suo cavallo ma quando si è diretta lungo un sentiero ripido è inciampata su una roccia e ha subito accusato dei forti dolori al piede sinistro.

“La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”, ha spiegato Katherine Kelly Lang su Instagram. Ha poi aggiunto che per fortuna uno sconosciuto si è accorto dell’incidente e ha subito chiamato i soccorsi.

Dopo l’incidente Katherine Kelly Lang ha raggiunto l’ospedale in ambulanza. Diagnosi: tre ossa rotte della caviglia.“Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella mia caviglia”, ha raccontato l’attrice spiegando che dovrebbe restare a riposo per sei settimane. Lei spera però di tornare sul set di Beautiful entro la fine della settimana.

“A 70 anni, la mia nuova vita in Italia”. Ronn Moss, cosa fa oggi lo storico Ridge di Beautiful