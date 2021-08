“Questa è la mia scelta”. La drastica decisione di Karina Cascella: “Il primo anno è quello più difficile”

Karina Cascella si è trasferita a Bergamo da circa un anno. Si trova nella città natale del suo compagno Max: insieme hanno aperto un ristorante di specialità argentine chiamato Matambre. Un locale, come precisato più volte da Karina sui social network, alla portata di tutti: insomma tanta qualità ma a prezzi contenuti. Un posto dove poter stare in famiglia, allegro e rilassante allo stesso tempo.

Di recente hanno fatto visita al Matambre alcuni personaggi famosi: Eros Ramazzotti a Francesco Arca con la compagna Irene Capuano, passando per Kekko dei Modà e per i calciatori dell’Atalanta Josè Palomino, Duvan Zapata e il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Soprattutto per questo motivo Karina Cascella è assente dalla tv italiana. E lo sarà per un po’ di tempo.

È stata la diretta interessata, tramite un ask su Instagram, ad annunciare che non tornerà presto sul piccolo schermo. La 41enne è lontana dalle luci della ribalta dalla scorsa primavera quando ha chiuso i battenti Live-Non è la d’Urso. E da quel momento Karina Cascella ha deciso di dedicarsi ad altro. “Torna in tv”, le ha chiesto un follower a Karina Cascella.





E la risposta dell’ex opinionista di Uomini e Donne è stata netta: “Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà”. Pare che l’emergenza Covid ha influito parecchio sulla decisione finale di Karina Cascella: “È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più”, ha spiegato l’ex compagna di Salvatore Angelucci ha infatti ammesso

Da un lato le esigenze personali, dall’altro oggi è diventato pure più difficile trovare uno spazio in televisione. Per anni Karina Cascella è stata opinionista fissa del salotto di Barbara d’Urso. Le sue ospitate spesso e volentieri creano delle grandi polemiche, visto che ha un carattere decisamente vulcanico. Ma proprio per la sua schiettezza e sincerità è apprezzata da tantissime persone, che la seguono assiduamente anche sul suo profilo Instagram. Spesso i follower le chiedono un parere sui social e lei non si tira indietro come ha fatto di recente ha attaccato la dama torinese Gemma Galgani: “Penso che sarebbe anche ora che se ne stesse a casa sua. Per carità, a volte mi sta pure simpatica, ma dopo più di dieci anni può ancora cercare un uomo in televisione?”.