“Io al GF Vip? Anche no”. Alfonso Signorini, porta in faccia dall’opinionista: un no che brucia parecchio

Uomini e Donne, l’ex opinionista senza fltri sul Grande Fratello. La prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini potrebbe vederla entrare nella casa più spiata d’Italia? La risposta, come sempre, è lei stessa a fornirla nello stile che più la contraddistingue da sempre.

Riflettori accesi proprio su Karina Cascella, l’ex opinionista di Uomini e Donne che si è lasciata apprezzare proprio per il suo modo diretto di dire le cose come stanno. E non si lascia scappare l’occasione di dire la sua anche riguardo la sua partecipazione al reality di Signorini.

Un ‘no’ per stare vicino alla figlia Ginevra, quello dato da Karina Cascella posta davanti alla possibilitù di prendere parte al gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi, mentre per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, le porte sembravano non essere stato chiuse del tutto.





“Se mi offrissero il GF Vip il prossimo anno? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. […] So che sarei una concorrente perfetta per un reality”, ammetteva Karina qualche tempo fa. Ma oggi?

La risposta arriva proprio dal profilo Instagram: “Anche quest’anno lascerò ad altri volentieri il posto”, per poi aggiungere: “Ad onor del vero però c’è da dire che non mi ha contattato nessuno. Forse perché conoscono già la risposta ormai”.