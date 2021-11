Era ormai diventata un volto fisso soprattutto delle trasmissioni di Barbara D’Urso e col suo carattere forte e diretto ha sempre fatto tenere alta l’attenzione del pubblico. Karina Cascella è stata dunque una grande protagonista del piccolo schermo, infatti il suo ruolo come opinionista televisiva era diventato una certezza. Poi all’improvviso qualcosa è cambiato e si è man mano allontanata dalla tv fino a scomparire del tutto. E ora è stata la diretta interessata a svelare il vero motivo del suo addio.

Lei comunque continua a parlare di temi televisivi attraverso i social network, proprio qualche giorno fa è intervenuta sul ‘GF Vip 6’: “Schifo totale. Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona con Sophie, Sophie che poi limona con Soleil. Non c’è pregiudizio su nulla che sia amore, ma ci sono messaggi ambigui di promiscuità che fanno davvero vomitare! E non mi parlate di ‘lezioni di baci tenute da un attore'”.

Si sono fatte diverse ipotesi sulle motivazioni che avrebbero portato Karina Cascella a dire basta alla televisione; quella più ricorrente faceva riferimento ai suoi impegni al di fuori del mondo dello spettacolo e della televisione, inerenti il suo partner Max Colombo. Si è pensato quindi che avesse voluto seguire con maggiore assiduità la sua dolce metà, che è sempre impegnato essendo un importante imprenditore. Ma non è questa la vera ragione del suo improvviso allontanamento dal piccolo schermo.





Un utente di Instagram ha deciso di farle una domanda diretta e Karina Cascella ha finalmente vuotato il sacco. Per la prima volta ha spiegato che alla base della sua mancata presenza in tv c’è dell’altro: “Finché vorranno burattini a comando me ne resto a casa mia. Quando qualcuno avrà il coraggio di avere una persona come me, senza timore, che dirà il suo pensiero, allora tornerò”. Non è dato sapere con chi ce l’avesse principalmente, ma ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe voluto altro da lei.

Karina Cascella è adesso un’influencer. Nella sua carriera professionale ha esordito in docu-reality sui sentimenti, prima di farsi conoscere ancora di più dal pubblico con la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’. Lei è stata fidanzata con l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, Salvatore Angelucci, dal 2008 al 2013. Con Colombo ha iniziato la relazione tre anni fa.