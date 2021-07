Impossibile non ricordarsi della bravissima cantante Karima Ammar, che stupì praticamente tutti nel 2007 ad ‘Amici’. Nell’undicesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi mise in mostra tutta la sua bravura artistica e in tanti apprezzarono le sue doti. Non riuscì nell’intento di conquistare il successo finale, infatti non ottenne la vittoria del talent show, ma si portò a casa un altro importante risultato: l’ottenimento del premio della critica. E in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto la donna in questi anni.

Prima di partecipare ad ‘Amici’, Karima Ammar era stata protagonista anche a ‘Bravo Bravissimo’ e ‘Domenica In’. In questo caso però le esperienze avvennero quando era davvero molto piccola, invece la trasmissione di Canale 5 da ragazza. Al termine del percorso televisivo ottenne per la precisione il terzo piazzamento. Oggi continua a fare musica o ha cambiato totalmente il suo stile di vita? Andiamo a scoprire insieme cosa fa e com’è diventata l’ex concorrente di ‘Amici’ a distanza di 14 anni dall’apparizione tv.

Inoltre, Karima Ammar ha anche preso parte a ‘Tale e Quale Show’ e al Festival di Sanremo. Dopo l’esperienza ad ‘Amici’ non ha mai abbandonato la musica, quindi il sogno di essere una cantante è proseguito fino ai giorni nostri. Ma è a livello personale che sono arrivati i maggiori cambiamenti. Infatti, ha stravolto letteralmente il suo look ed ha anche avuto una gioia indescrivibile. Infatti, alcuni anni fa ha dato alla luce una bambina, che le ha permesso di diventare mamma per la sua prima volta.





Nel 2014 Karima Ammar è quindi diventata mamma con la nascita della piccola Frida. Oltre dunque a perseguire ancora la sua passione è adesso impegnata come genitore. Per quanto riguarda il look, ad ‘Amici’ aveva i capelli lunghi e mossi ed aveva qualche chilo in più. Adesso è decisamente molto magra e si possono ammirare i suoi spettacolari addominali. Inoltre, porta dei capelli parecchio corti e la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti. Un cambiamento totale, che ha apportato solo miglioramenti.

Il suo primo Ep, ‘Amare le differenze’, è uscito proprio dopo l’esperienza all’Ariston e lo ha fatto conoscere al pubblico durante ‘Amici – La sfida dei talenti’, l’evento che ha permesso alle vere glorie del talent show di Canale 5 di esibirsi e venire giudicati da esperti. In quell’occasione Karima si è classificata seconda, dietro ad Anbeta Toromani, ballerina della seconda edizione.