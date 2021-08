Impossibile dimenticare il suo viso. Vi ricordate la pubblicità della crema spalmabile Philadelphia? Correvano gli anni ’90 quando la giapponesina dello spot ha fatto capolino sul piccolo schermo con il suo sorriso e il suo slogan tutto dedicato al benessere. Che fine ha fatto oggi Kaori?

Kaori e il suo “poco poco”, impossibile dimenticarsi di lei. All’epoca della pubblicità della Philapdelphia aveva solo 23 anni, ma nonostante siano passati molti anni da allora, la sua bellezza continua a non essere messa in discussione. Il vero nome della studentessa giapponese è Kelly Hu ed è un’attrice di professione.

Oggi “Kaori” vanta la bellezza di 53 anni portati benissimo. Proprio dagli anni ’90 ad oggi, l’attrice si è sempre dedicata alla carriera nel mondo del cinema e in particolar modo delle serie tv. Una scalata verso il successo, quella di Kaori, che con il passare del tempo l’ha fatta posizionare tra le 10 attrici più pagate di sempre oltre che tra le donne più sexy degli ultimi anni. Il sito People With Money riferiva un fatturato di circa 46 milioni di dollari.





E oggi per Kelly Hu le soddisfazioni continuano ad arrivare. Dopo aver preso parte alle pellicole di Fino alla fine, Più forte ragazzi, Vampire Diaries e prestato la voce al personaggio del videogioco di Star Wars: Knights of the Old republic, Kelly ha ben pensato di diventare imprenditrice. La sua linea di profumi e il brand Glam Mag sono ormai conosciuti ovunque.

E non mancano anche gli impegni umanitari, infatti l’attrice si batte da tempo la costruzione di scuole in paesi poco sviluppati e la lotta contro il cancro. E il cuore? Mai sposata e mai diventata mamma, Kelly Hu è stata al fianco di Ahmad Ali Moussaul e dopo la rottura avrebbe iniziato una relazione con il suo manager, Gordon Gilberstan.