Ricordate Juliana Moreira e Edoardo Stoppa? In tanti sicuramente assoceranno il volto e il super fisico della showgirl brasiliana a “Paperissima Sprint” che la stessa ha condotto in coppia col Gabibbo. Stoppa, invece, è stato uno storico inviato di “Striscia La Notizia”, specializzato in frodi e crimini contro gli animali. I due, per chi non lo sapesse, si sono sposati nel 2017. Non solo, insieme hanno intrapreso un’attività in Thailandia, paese dove, prima della pandemia, si recavano almeno una volta all’anno.

Recentemente la soubrette ha postato una foto con la figlia Lua. Il tenero bacio e il meraviglioso sfondo che è quello appunto thailandese hanno provocato però una marea di polemiche e critiche. In molti, infatti, lamentano le restrizioni per i viaggi dovute al Covid. Qualcuno ha scritto: “Noi poveri comuni mortali italiani non possiamo recarci per turismo in Thailandia come in tantissimi paesi extra UE, w l’Italia e le ingiustizie!”. La risposta di Juliana Moreira non si è fatta attendere.

Di fronte alle critiche alla sua foto, ritenute ingiustificate, Juliana Moreira ha risposto: “Sono 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena”.





Nessun viaggio di piacere, dunque, né tanto meno una vacanza. Juliana Moreira è stata costretta a volare in Thailandia per motivi di lavoro e risolvere un problema legato ad una sua attività. Non sappiamo se si tratti di qualcosa legato alla Muay Thai, la boxe thailandese di cui sia lei sia il marito Edoardo Stoppa sono grandi appassionati. Se ne sono innamorati durante il loro primo viaggio a Bangkok.

Anche quest’anno, dunque, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa sono volati in Thailandia. Stavolta non si sa se i due resteranno per tre mesi come erano soliti fare fino allo scoppio della pandemia. Molto probabilmente il viaggio sarà più breve. D’altra parte non deve essere piacevole dover trascorrere questo periodo in quarantena. Altro che vacanze!