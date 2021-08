Era il 2004, quinta edizione del reality, quando Jonathan Kashanian trionfa con il 38% dei voti battendo Katrina e Alessandro. Lo stilista è stato uno dei concorrenti più imitati dalla Gialappa’s Band per il suo modo di parlare, per la sua ossessione per la moda e per i suoi vestiti e oggetti particolari.

Conquistato il Grande Fratello, per Jonathan Kashanian si aprono le porte della televisione e inizia a lavorare come conduttore e autore di ‘Modeland’ su All Music, inviato de ‘La vita indiretta’, ‘Festa italiana’ e ‘Mezzogiorno in famiglia’ sulla Rai, opinionista di Markette su La7, accompagnatore al pianoforte e inviato all’estero di Chiambretti Night su Canale 5. Ha partecipato come come concorrente di ‘Caduta libera!’ su Canale 5 e di ‘Bring the Noise’ su Italia 1 e dal 2006 al 20126 Jonathan Kashanian diventa opinionista di ‘Verissimo’.

Qualche anno dopo ricopre lo stesso ruolo, con una rubrica Superclassifica Jon a Detto fatto di Bianca Guaccero. L’ex gieffino ed esperto di stile e di moda è riuscito a conquistare il pubblico del programma di Rai Due e a far risollevare gli ascolti.





Non solo lavoro, Jonathan Kashanian è legatissimo alla sua famiglia e lo scorso anno ha raccontato la paura di perdere il padre e la madre Yaffa, finiti all’ospedale dopo aver contratto il Covid. “Vedere mamma e papà che se ne vanno su una barella e che hanno paura come dei bambini e tu non puoi fare niente mi ha veramente distrutto”, aveva raccontato a Detto Fatto.

“Ho sempre avuto una famiglia avvolgente, soffice, calda nella mia vita. Vorrei riproporre questo modello famigliare. Voglio una famiglia come quella che ho avuto io“, aveva raccontato Jonathan Kashanian in un’intervista. Jonathan Kashanian è nato il 15 gennaio del 1981 a Ramat Gan, una cittadina del Distretto di Tel Aviv in Israele e ha un fratello maggiore. Il conduttore ha pubblicato una foto insieme a Yaron e in tanti hanno notato l’incredibile somiglianza tra i due.

“Questo è mio fratello Yaron, di 5 anni più grande di me. É una delle persone più buone al mondo che io conosca. Un papà premuroso, un marito angelico, un figlio presente. Insomma dovrebbero clonarlo così ve lo sposate tutte!“, ha scritto Jonathan a commento dello scatto insieme al fratello.