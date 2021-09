“Sembri una mucca”. Insulti e veleno sulla conduttrice per la foto in costume dopo il parto

Stavolta la stupidità degli hater si è scagliata contro la conduttrice neo mamma. Parola al vetriolo che la giornalista ha ripreso e reso pubbliche in risposta a chi, preservato dall’anonimato, si è sentito libero di insultarla dopo una foto postata in rete in cui mostra i segni del parto. Solo a giugno infatti la conduttrice era diventata mamma del primo figlio: Gabriel. Un figlio fortemente voluto l’annuncio del quale era arrivato, come è ormai consuetudine sui social.



Moltissimi quelli che si erano congratulati con Jolanda per il lieto evento, da Andrea Delogu ad Alessia Ventura, anche lei neo mamma della piccola Ginevra, passando per Gianluca Impastato. Per tutta la gravidanza e durante il parto la conduttrice ha potuto contare sul compagno nonché padre di suo figlio: Angelo Barletta. Musicista e insegnante di musica, anche lui campano, frequenta l’ex volto di Sportitalia da qualche anno.



Per prendersi cura del piccolo Gabriel Jolanda De Rienzo ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro. Dopo tanti anni trascorsi a Sportitalia la presentatrice stava conducendo da qualche tempo un programma sulla Serie C in onda su Eleven Sports. Pausa dal lavoro ma non dagli stupidi: “Quando fai i bambini, poi mangi e diventi una mucca” ha scritto una haters a margine della foto con linea gravidica in mostra, i segni tangibili del parto.







La replica di Jolanda D’Orazio non si è fatta attendere: ha condannato pesantemente l’hater, mettendo alla berlina il suo commento e disinnescandolo così: “Tralasciando l’Italia, ho ancora la linea gravidica, la pancetta e sì, non sono quella di prima. Caro Hater, per il mio corpo, volendo c’è rimedio. Per il tuo cervello non c’è speranza. Quando ce vò, ce vò”.



Abbastanza prima di tornarsi a godere piccolo Gabriel. Giornalista sportiva e conduttrice, sul piano affettivo , Jolanda De Rienzo ha vissuto un’altra storia d’amore molto importante con l’allenatore Nicolò Frustalupi. Jolanda De Rienzo nasce a Napoli nel 1984. Dopo gli studi superiori, si iscrive all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e si laurea in Scienze della Comunicazione. Subito dopo la laurea inizia a lavorare in televisione come conduttrice e giornalista sportiva.