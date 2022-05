Televisione in lutto per la scomparsa di John Zderko, l’attore è morto giovedì 26 maggio a Los Angeles. Aveva 60 anni. Secondo il suo amico e collega, l’attore Charley Koontz (lo abbiamo visto nelle serie tv Community, CSI: Cyber), John Zderko è morto giovedì 26 maggio a Los Angeles per complicazioni dovute al trattamento del cancro.

La notizia della morte dell’attore John Zderko, è stata riportata da The Hollywood Reporter e confermata dalla famiglia. L’attore è apparso nel film di Bleeker Street Breaking, interpretato da John Boyega e dal compianto Michael K. Williams e presentato in anteprima al Sundance Film Festival quest’anno.





John Zderko attore morto, aveva recitato in Criminal Minds e The Mentalist

John Zderko, l’attore è morto a causa delle complicazioni del cancro, malattia contro cui combatteva da alcuni anni, ha recitato in serie televisive di grande successo come Criminal Minds , The Mentalist , 9-1-1: Lone Star e Bosch: Legacy. Quest’anno l’attore è apparso nell’uscita di Bleeker Street Breaking, con John Boyega e Michael K. Williams e ha debuttato al Sundance Film Festival.

John Zderko è cresciuto in Ohio, Colorado e New Jersey, dove ha frequentato la Park Ridge High School e ha giocato nella squadra di basket con James Gandolfini, attore e produttore televisivo statunitense di origine italiana, noto soprattutto per il ruolo del boss Tony Soprano nella serie televisiva I Soprano scomparso nel 2013.

Dopo essersi laureato alla UC Irvine, Zderko ha costruito una carriera imprenditoriale di successo mentre prendeva lezioni di recitazione presso l’UCLA. Ha lasciato il suo lavoro a tempo pieno e ha iniziato a recitare a West of Broadway a Santa Monica sotto la direzione della sceneggiatrice e regista Dianne Name, poi ha fatto la sua prima apparizione sullo schermo nel 2005. Un’altra morte nel mondo del cinema, ieri è arrivata la notizia della scomparsa dell’attore Jamie Bartlett, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di David Genaro in Rhythm City e Mike O’Reilly in Isidingo e James Gregory nel film Mandela – La lunga strada verso la libertà, al fianco di Idris Elba, 49 anni.

