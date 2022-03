Cinema in lutto per la morte dell’attore. L’attore scozzese ha interpretato il ruolo di Rickard Karstark in due serie del popolare show fantasy della HBO ‘Game of trones’, ‘Trono si spade’ ed era anche noto per aver interpretato Inverdarroch nella lunga soap opera Take The High Road.

Una dichiarazione del suo agente Amanda Fitzalan Howard lo ha descritto come “un attore di notevole abilità e un sostenitore del teatro scozzese”. John Stahl è morto all’età di 68 anni, ha confermato il suo agente. Originario di Sauchie nel Clackmannanshire, è apparso anche in numerose produzioni teatrali durante la sua carriera, tra cui spettacoli alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre.Anche lo sceneggiatore scozzese Peter May ha ricordato l’attore e ha ricordato come aveva recentemente partecipato al suo matrimonio.

Ha detto: “Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road. La sua scomparsa è avvenuta il 2 marzo sull’isola di Lewis, dove ha lasciato sua moglie Jane Paton.





“Solo di recente ha partecipato al suo matrimonio online. L’ho visto l’ultima volta ad Adelaide, in Australia, per una divertente riunione. RIP John”. Lo scrittore Ian Rankin, meglio conosciuto per i suoi romanzi sull’ispettore Rebus, ha detto di aver sperato di lavorare di nuovo con l’attore dopo essere apparso nella sua commedia Long Shadows, descrivendo la sua interpretazione come “terrificante e carismatica”.

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.



We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.



Our thoughts are with his loved ones.



📷Tommy Ga-Ken Wan pic.twitter.com/uzSmeIrcTz March 4, 2022

Il drammaturgo e regista teatrale scozzese David Greig lo ha descritto come un “grande attore, amato membro della compagnia teatrale scozzese”, ricordando i suoi ruoli in The Winter’s Tale, Gagarin Way e la sua commedia The Architect.