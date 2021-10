Jo Squillo protagonista di un momento di grande emozione al GF Vip 6. Anche per lei è arrivata una sorpresa nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 29 ottobre 2021. Sorpresa decisamente più felice di quella ricevuta da Soleil Sorge, che venerdì sera ha rivisto la ex coinquilina Raffaella Fico e scoperto di essere destinataria di una querela. Sul finire della quattordicesima diretta, poi, Alfonso Signorini ha voluto parlare personalmente con Jo Squillo dei momenti di tristezza avuti nei giorni scorsi.

Il conduttore ha quindi mandato in onda una clip riassuntiva in cui la showgirl e cantante si sfoga con gli altri vipponi e in confessionale raccontando il dolore per la perdita dei genitori. Il filmato che ha commosso tutta la Casa si chiude con la frase “Forse perché non sono mamma” e a quel punto Alfonso Signorini rivela al pubblico una presenza molto importante nella vita della concorrente.

Jo Squillo incontra la figlioccia Michelle

Jo Squillo non ha figli, è vero, ma contrariamente a quanto tutti si aspettavano ha un profondo legame con una ragazza di nome Michelle che vive con lei e che considera la sua figlioccia. E quando il padrone di casa del GF Vip 6 la invita ad andare sul tappeto rosso in giardino, la vippona ha già capito. E scoppia a piangere dall’emozione ancor prima di rivedere Michelle.





La ragazza è bionda come Jo Squillo e si presenta in giardino con una bandiera arcobaleno sulle spalle e soprattutto una verve e un entusiasmo incredibili che ricordano quelli della cantante. “Sei una mamma meravigliosa, una mamma del mondo e volevo urlartelo – le dice Michelle – Sei unica e libera, sai andare oltre le barriere del sangue. Insegna a tutti la sorellanza come sai fare tu”.

“Sembri proprio una piccola Jo in miniatura, hai la stessa tempra”, sottolinea Alfonso Signorini riferendosi alla sua capacità di parlare velocemente proprio come fa Jo Squillo. “Mi manca davvero troppo”, dice ancora Michelle che come detto finora è rimasta lontana dai riflettori. Jo Squillo vive insieme da quasi 40 anni con Gianni Muciaccia e 3 anni fa nella sua sua vita è arrivata Michelle, diventata ufficialmente la sua figlioccia.