Jo Squillo è tra i vipponi di Alfonso Signorini ma in questo primo mese al GF Vip 6 si è più che altro distinta per certe sue dichiarazioni che hanno fatto infuriare il pubblico. Nelle scorse settimane la cantante e conduttrice è finita al centro delle polemiche per la sua convinzione di come latte e proteine vaccine siano correlate a malattie e disfunzioni organiche.

Jo Squillo sostiene infatti che la sordità del padre sia dovuta principalmente al fatto di aver bevuto latte di mucca per tutta la sua vita. Nel dettaglio, ha spiegato, la caseina, essendo una proteina, è una sostanza collosa che, come la sua natura chimica vuole, ha “collato” le orecchie del suo papà. Dichiarazioni, queste, arrivate dopo la teoria esposta dalla showgirl a Ainett Stephens sul consumo dei latticini correlato alla predisposizione nelle donne di formazione dei noduli al seno.

Jo Squillo annuncia lo sciopero della fame al GF Vip 6

Dopo queste dichiarazioni, gli utenti e fan del GF Vip 6 hanno chiesto chiarezza sulle teorie di Jo Squillo attraverso l’intervento di nutrizionisti esperti per smentirle. Non solo. Molti hanno addirittura chiesto la sua squalifica dal reality di Alfonso Signorini. Jo Squillo è poi tornata protagonista anche durante la decima puntata quando, al momento delle nomination, ha preso la parola per un argomento per cui si batte da tempo: il caso Chico Forti.





“Che ci siano priorità anche su queste cose. Occupatene tu così speriamo di risolvere…”, ha detto Jo Squillo ad Alfonso Signorini in diretta. Non è la prima volta che la vippona chiede aggiornamenti in merito e il conduttore le ha risposto di aver fatto già delle telefonate e di essersi informato, ma non ha novità in merito. La questione, infatti, è dibattuta da anni ma non è facile da risolvere e il Governo italiano ha già espresso la volontà di riavere Chico Forti.

Il talento di Jo Squillo nel voler portare all'attenzione determinate (nobilissime) cause ma scegliere sempre il momento e le modalità meno opportune al punto da renderle cringissime. Pesante. #GFVIP October 15, 2021

Quindi l’annuncio in diretta di Jo Squillo: “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti, ma è giusto lanciare messaggi così. Grazie”.