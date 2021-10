Grande Fratello Vip 6, le polemiche si susseguono. Tanti i colpi di scena degli ultimi giorni per il reality show di Alfonso Signorini. Anche la sesta edizione del programma è colma di tante da avventure da raccontare, ma anche di tante altre che sarebbe il caso di mettere del tutto da parte. L’ennesimo scivolone da parte di una delle inquiline cade nel mirino delle critiche.

Una gaffe? Così pare, anche se lo scivolone della gieffina pare sia stato recepito come a sfondo razzista. Stiamo parlando di Jo Squillo, cantante ma anche attivista schierata sempre dalla parte delle donne e in prima fila per abbattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Tutto ha avuto inizio quando, gli inquilini della casa più spiata d’Italia erano intenti a dialogare tra di loro, poi la frase detta dalla cantante avrebbe, a detta di alcuni utenti, potuto urtare la sensibilità di Ainet Stephens. La cantante ha detto: “Mi sono vergognata come una scimmia”. Ma non è finita lì.





Pochi secondi di silenzio e Jo Squillo ha provato a rimediare prontamente a quell’espressione pronunciata senza alcuna intenzione dispregiativa, ma che forse poteva facilmente cadere in un grande fraintendimento. Nonostante la questione tra gli inquilini sembra essere nata e finita tra le pareti di casa, qualcuno fuori ha colto l’occasione per puntare il dito contro l’attivista.

DIFFERENZA?

1.Era riferito a se stessa

2. Se ne è accorta subito

3. A chiesto scusa subito#gfvip October 7, 2021

Per i Vip, e ancora più per personalità che non passano del tutto inosservate come quella di Jo Squillo, è facile cadere nel vortice delle polemiche social. Infatti, nonostante la cantante si sia subito scusata con la coinquilini, tra gli utenti è stato piuttosto facile restare senza parole di fronte a quell’espressione non del tutto molto delicata: “Ipocrita”, tuona qualcuno sul web.