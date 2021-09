Grande Fratello Vip, affermazioni forti quelle di Jo Squillo. E nel giro di poche ore il popolo social non poteva che sollevare il polverone. I concorrenti della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini continuano la loro avventura tra pareti di casa sempre ben fornite di lunghe orecchie e occhi attentissimi.

Jo Squilla, artista e attivista milanese già da diverso tempo, ha espresso la sua opinione sul consumo dei latticini, creando un nesso tra questo e la predisposizione nelle donne alla formazione dei noduli al seno. Lo avrebbe affermato durante una lunga chiacchierata con Ainett Stephens.

La gieffina, infatti, è stata presa di mira proprio per le sue affermazioni, ovvero quando ha affemrato che smettere di consumare i latticini aiuterebbe molte donne a contrastare la formazione dei noduli al seno, o farli del tutto scomparire.





Che Jo Squillo abbia ormai intrapreso da diversi anni e a 360 gradi uno stile di vita veg, non è certo una novità, così come la sua bellezza e il suo fisico tonico e scolpito. Una vita attenta alla salute psico-fisica per la 59enne lombarda, senza dubbio, ma alcuni utenti hanno mosso i loro disappunti in merito all’argomento sollevato.

“La Squillo ha detto una cosa pericolosissima e cioè che eliminando i latticini scompaiono i noduli al seno. Spero venga ripresa duramente per questa stro*!”, ha affermato un utente. Ma la produzione del GF Vip deciderà di dare modo alla gieffina di spiegarsi meglio? Si vedrà, ma intanto alcuni spettatori hanno già chiesto la sua squalifica.