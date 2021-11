“Quando uscirai di qui…”. GF Vip, Jo Squillo ‘avverte’ Alex Belli: “Per quello che hai fatto”

Parole pesanti quelle di Jo Squillo nei confronti di Alex Belli. Il tutto è capitato dopo la puntata del GF Vip dell’8 novembre 2021. In realtà la maretta tra i due è iniziata la scorsa puntata, ovvero quando la conduttrice ha chiesto all’amico se l’avesse nominata, perché non le tornavano i calcoli, lui però ha negato. Tuttavia Jo è una donna che si lega le cose al dito, perché ieri ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare con Alex e l’ha fatto nero. Jo ha tuonato: “Non si guarda negli occhi una persona come hai fatto con me e si dice ‘non ti ho nominato, te l’avrei detto’”.

“Per tre volte hai negato tutto. Hai perso la mia fiducia e hai tradito la fiducia degli italiani. Sinceramente quando esci non so che cosa ti potrebbero fare quelli del pubblico. Perché hai veramente dimostrato la tua grande falsità“. Parole grosse quelle di Jo Squillo, che sono un vero e proprio sfogo. Poco prima della puntata del GF Vip, a Pomeriggio 5 aveva dichiarato: “Sarà anche un bravo attore, non so. Il problema è che nella vita la fiducia mia se l’è persa. Con me ha chiuso. ha tradito la mia fiducia, guardandomi negli occhi e dicendomi ‘io non ti ho nominato te lo assicuro’”.

E ancora Jo Squillo: “Il tradimento è nelle azioni che lui ha fatto. Recita il suo ruolo e quando uscirà dalla casa avrà delle serie difficoltà di credibilità, perché la persa tutta con gli italiani“. Dopo la puntata però Alex Belli ha detto su Jo: “Io stavo parlando con Sonia e Alfonso. Stavo ringraziando la Bruganelli. Lei ha iniziato ad inveire, ma che tempistica sbagliata! La sua nomination non era importante. Dai è una cosa passata è già fuori”.





Poi ancora Alex su Jo Squillo: “Cosa c’entrava attaccarmi così in diretta?! Diciamo chiaramente che è stata proprio fuori luogo. Era una conversazione che non la riguardava e lei è intervenuta dicendo ‘Alfonso posso dire una roba?’. E Alfo le ha detto ‘ok dilla pure’. Ma era proprio arrabbiata, mi ha dato del falso dicendo che fuori la pensano come lei. Cioè mica è obbligatorio dire chi si è votato. Io la scorsa settimana avevo già i miei problemi e non avevo voglia di entrarne in un altro”.

E conclude Alex su Jo Squillo: “Così ho tergiversato per non dirle che l’avevo nominata. Se io ho nominato una persona e voglio dirglielo ok, altrimenti fatti gli affari tuoi. Nessuno può forzarmi a dire nulla. Mi ha proprio detto che sono un bugiardo. Le è venuta fuori una rabbia molto brutta. Sai quando Katia diceva ‘la vera Jo non è questa buona, ma c’è altro’. Ecco lì l’ho vista chiaramente”.