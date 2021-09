Jo Squillo è tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La cantante di “Siamo donne” ha fatto la storia del pop italiano, non è intimidita dal reality. In una recente intervista a Chi ha spiegato di entrare nella Casa del GF Vip senza pregiudizi: “Non ho visto chi sarà con me nella Casa, vorrei creare legami speciali con tutti senza pregiudizi. Voglio dispensare consigli di moda a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip”.

L’agguerrita Jo Squillo ha anche spiegato cosa si nasconda dietro al suo desiderio di entrare nel reality: “Voglio dispensare consigli di moda a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip”. Infatti Jo Squillo è da sempre molto attenta al proprio look e alle tendenze di grido e, non a caso, negli anni 2000 ha fondato un canale satellitare chiamato Class TV Moda.

Sempre nell’intervista a Chi, Jo Squillo ha detto di non sentirsi in soggezione di fronte alle due opinioniste del Grande Fratello Vip, che sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La Squillo nutre profonda stima e rispetto per entrambe, quindi si lancerà nell’esperienza del GF Vip con entusiasmo e a testa alta. Chi seguirà molto attentamente le sue vicende nella Casa di Cinecittà è il marito Giovanni Muciaccia (non è il conduttore dello storico programma per bambini Art Attack. I due sono l’uno accanto all’altra da più di 40 anni: si sono conosciuti nel mondo della musica.





Lui suonava nel gruppo punk che aveva fondato, i Kaos Rock, e lei aveva collaborato a qualche canzone. Da allora i due non si sono più lasciati. Muciaccia ha seguito tutta la carriera della moglie, abbandonando il palcoscenico e decidendo di passare al dietro le quinte. Ora, infatti, è direttore artistico e produttore discografico per grandi artisti.

Durante la sua carriera artistica, Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, passa dalla musica alla televisione. Non ancora maggiorenne fa il suo esordio musicale all’interno del panorama punk italiano. La sua prima incisione, nel 1980 con l’etichetta Cramps, è il 45 giri Sono cattiva/Orrore come membro del gruppo Kandeggina Gang. Nel 1991 partecipa al Festivalbar in coppia con Sabrina Salerno presentando il singolo Siamo Donne, che ottiene un enorme successo. Da quel momento in poi si dedica soprattutto alla televisione, sia nei panni di conduttrice che di concorrente. L’ex cantante partecipa alla seconda edizione del reality La Fattoria e all’Isola dei Famosi 2019, dove si ritira per problemi di salute.