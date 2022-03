“Nessuna intenzione di rivederla”. La coltellata a Katia Ricciarelli, parole al veleno dopo il GF Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip continua a far parlare. In questo periodo molti vipponi sono tornati sui social e hanno rilasciato interviste sull’esperienza nella casa più spiata d’Italia e su quello che è successo a fine reality, tra nuovi lavori, amori e rapporti con i coinquilini.

Molti di loro continuano a frequentarsi e a vedersi in giro tra locali e serate, ma come sempre ci sono state delle rotture definitive. Tra i concorrenti più chiacchierati della sesta edizione c’è stata sicuramente Katia Ricciarelli, criticata da molti vipponi e da buona fetta del pubblico a causa dei suoi atteggiamenti.





In una intervista rilasciata a Casa Chi la vincitrice Jessica Selassié ha confessato di aver chiuso con la cantane lirica e di non volerne sapere più niente. “Chi non voglio rivedere tra gli ex del GF Vip? Sicuramente come sapete è Katia, non ho interesse nel rivederla. Poi il resto vorrei rivedere tutti. Abbiamo anche una chat di gruppo con tutti, anche i primi eliminati come Tommaso, Nicola, Andrea Casalino, ci sono tutti”.

“E mi farebbe piacere rivedere anche loro sono sincera. Invece ho già rivisto Gianmaria e Federica. Loro sono venuti appositamente a Roma per stare con noi. Siamo andati a fare un po’ di festa e sono venuti anche Aldo Montano, la moglie e poi Manuel. Direi che è stato molto divertente. Poi è anche molto bello rivedere alcune persone della casa che mi stavano a cuore”, ha detto ancora la principessa come riportato dal sito Biccy.

Per Jessica Selassiè quella del Grande Fratello Vip è stata una bellissima esperienza: “Devo dire che siamo tutti abbastanza legati. Se devo fare un bilancio di questi sei mesi di Grande Fratello Vip, devo dire che sono molto felice e soddisfatta. Sono contenta di come è andata e del fatto che molti telespettatori si sono rivisti in me. Arrivare fino alla finale mi è proprio servito a maturare dentro e cambiare cose più infantili del mio carattere. La mia vincita è proprio simbolica del mio percorso interno del mio carattere”.