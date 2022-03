Al GF Vip 6 c’è una storia che fa parlare. Forse ancora più del famoso, e ormai finito – o finto fate voi – triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. No, non è la relazione, pure quella andata, terminata, acqua passata, tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Con la prima che spara: “Non voglio un uomo così nella mia vita”. E il secondo, a quanto pare, beccato già con un’altra signorina in discoteca… No, non parliamo di queste.

Ci riferiamo, invece, alla liaison che tiene banco da settimane, anzi forse mesi, ve lo confessiamo, abbiamo perso il conto. Quella tra Jessica Selassié e Barù. La principessa etiope, planata agli onori della cronaca grazie al reality condotto da Alfonso Signorini, è innamorata del nipote di Costantino Della Gherardesca. Ma non è ancora riuscita a conquistarlo. O meglio. Il loro è un amore platonico, o forse potremmo dire meglio un fiore non ancora sbocciato.

Giusto pochi giorni fa Barù e Jessica hanno avuto un aspro diverbio a causa di una frase dell’esperto di vini. Questa: “Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse”. Un’espressione che ovviamente ha provocato una profonda delusione nella sorella di Lulù e Clarissa. Quando Jes l’ha saputo dai video mandati in onda ha detto: “Sono molto delusa, a parte dire che sei stato uno stratega non ti ho mai offeso come hai fatto da solo come me. Non mi piace il fatto che da quando hai sentito quel mio confessionale, erano cinque minuti di un confessionale. Una cosa che trovo legittima. Diventi freddo distaccato, dai e togli tutto tu…”.





Non solo. Jessica, dopo queste parole di Barù, è arrivata ad un’amara conclusione: “Ho sbagliato io a credere a qualcosa che non esiste, non esisterà mai. E basta”. Ma la convivenza forzata, almeno fino a stasera quando il GF Vip vivrà un’appassionante finale, ha portato i due a confrontarsi nuovamente.

“Baru martedì vai a fare il lunch con i tuoi amichetti” jessica” SI CON SOPHIE E ALE SE STANNO ANCORA INSIEME” alla faccia tua sono felicemente innamorati pazzi e convivino❤️ e sono felici come due bambini!! Lei si reputa sorellina sei solo gelosa #basciagoni illusa pic.twitter.com/aDyLvlXeZP March 14, 2022

Io sono l'unica ad avere capito solo la parte del lunch?Il resto mi sembra "Sophie,Ale,e gli altri amici" https://t.co/An8qPSRorr March 14, 2022

Stavolta Barù ha chiesto a Jessica Selassié se domani, martedì 15 marzo, sarebbe andata a fare un lunch (pranzo, ndr) coi suoi amici. Jessica ha risposto: “Sì, con Sophie e Ale se stanno ancora…”. L’audio non è ottimo e il finale è stato aggiunto da un utente che su Twitter ha creato un vero polverone. Basciagoni, fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che attualmente sono fuori dal GF Vip e hanno una storia, ritiene che Jessica abbia voluto ‘sparlare’ dei due. E parla di ‘gelosia’. In realtà diversi telespettatori fanno notare altro: “Imbeci***, Jessica non dice questo ma continua pure a spargere odio senza motivo. Noi #Jerù abbiamo sempre parlato bene di Topina. La differenza è questa. E ne siamo fieri. Tu resta pure nella tua miseria. Schifo. #basciagoni”.

Insomma la lotta tra i fan di Jessica e Barù da un lato e quelli di Sophie e Alessandro dall’altro è appena cominciata. Chi la spunterà?