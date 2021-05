Jessica Antonini è stata tronista a Uomini e Donne nella precedente edizione del programma. Uscita dallo studio con Davide Lorusso e proprio di recente il gossip si è scatenato su questa coppia. Tutto perché lei è stata sorpresa a Milano Marittima con altri ex protagonisti di UeD tra cui Simone Bolognesi e Germano Avolio.

E l’assenza di Davide ha fatto subito scattare il chiacchiericcio. Al punto da spingere Jessica Antonini chiarire sulle pagine di PiuDonna. Dopo aver subito smentito i rumor sul suo profilo social, ha deciso di fare anche delle precisazioni: non c’è nessuna relazione tra lei e Germano. Sono amici, molto, tanto che la ex tronista ha fatto anche sapere che Germano le è stato vicino “giorno e notte”.

Jessica Antonini, diffuse le foto del figlio: lo sfogo e la denuncia

Con Davide Lorusso, dunque, le cose vanno a gonfie vele. Ma c’è un altro motivo per cui Jessica Antonini si è infuriata, stavolta sul serio. A scatenare un putiferio sono stati alcuni hater che hanno diffuso, chiaramente senza il suo consenso, le foto di suo figlio minore. La ex tronista è separata dal padre del bambino, dunque per lei è stato ancora più difficile gestire questa situazione che non esita a definire “vergognosa”.







Nella questione è stato tirato in ballo Amedeo Venza: l’influencer è stato accusato di aver divulgato questi contenuti sensibili ma ha categoricamente smentito tutte le accuse e non solo. Si è anche premurato di offrire a Jessica Antonini tutto l’aiuto possibile per frenare la diffusione di quelle immagini. Un intervento, questo di Amedeo Venza, che la ex tronista ha molto apprezzato.

“Grazie perché ti sei messo subito a disposizione”, ha commentato Jessica Antonini ricondividendo tra le sue Storie di Instagram quelle di Amedeo Venza in cui raccontava l’episodio e invitava i follower a segnalare a entrambi eventuali altre foto del figlio ancora presenti in rete. In ogni caso, tanto la ex tronista quanto l’influencer si sono recati alla polizia e hanno sporto denuncia.