Ricordiamo tutti l’ex tronista Jessica Antonini, che abbandonò il proprio trono dopo pochissimo tempo poiché innamorata pazza di Davide Lorusso. Ai tempi Maria De Filippi le aveva consigliato di darsi tempo ed essere più riflessiva, nonostante ciò lei scelse comunque di uscire dallo studio di Uomini e Donne per tuffarsi nella sua nuova avventura d’amore distante dalle telecamere.

Purtroppo a maggio questa storia è naufragata, e a rompere il silenzio ci ha pensato Jessica Antonini a Uomini e Donne Magazine. Dapprima è stato vissuto tutto con riserbo dai diretti interessati, salvo poi nelle ultime ore, in cui la Antonini ha deciso di rivelare i reali motivi della rottura dal suo amato Davide Lorusso. I fan della coppia non sono riusciti a credere alle proprie orecchie.

Le parole di Jessica Antonini: “Sono stata presa in giro da Davide, che mi ha lasciata all’improvviso senza valide motivazioni. Non si sente più sicuro del nostro rapporto. Non è mai voluto venire a casa mia”, rivela l’ex tronista. “Non è mai voluto venire a casa mia” ha rivelato Jessica Antonini su Davide Lorusso al magazine ufficiale di Uomini e Donne, “e anche nell’intimità c’erano dei problemi. Avevamo anche parlato di prendere una casa insieme, ma lui se ne usciva con molte paranoie”.





Lei ha sempre rispettato le sue insicurezze ed era convinta che ci in una cppia che funziona, la pazienza fosse tutto. Probabilmente è vero, ma non con lui. Jessica Antonini è ancora arrabbiata, soprattutto perché sente che Davide (punto da Simone Florian) ha preso in giro suo figlio: “E’ stato troppo doloroso ascoltare mio figlio dispiacersi per la sua assenza”.

“Davide non mi ha neanche chiamata quando è venuta a mancare. Ho messo tutta la sua roba in una scatola e gliel’ho spedita”. Ha aggiunto Jessica Antonini parlando della propria migliore amica, venuta a mancare da poco. Insomma, un epilogo davvero tristissimo per questa coppia che sembrava promettere piuttosto bene. La De Filippi ha sempre ragione.