Jerry Calà, l’attacco dell’attore è arrivato dopo l’infarto che lo ha colpito venerdì scorso. Nelle ultime ore ha parlato il manager Alex Intermite: “sta bene, per fortuna l’infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti. Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro”. Tutti comunque, a partire da Cala stesso, si sono spaventati.



“È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo”.

In occasione della kermesse Capri Hollywood Jerry Calà aveva così annunciato il suo nuovo progetto. “Da febbraio giro un film a Napoli, come regista attore e sceneggiatore. Ho già fatto sopralluoghi a Monte di Procida, che è un luogo straordinario, ma ambienterò la storia anche a Ischia perché voglio che si torni a parlare di questa splendida isola come luogo del cinema, celebre per questo fin dagli anni 60”.



“Al centro della storia ci sarà il rapimento di una star, non posso dire di più, sarà con una società di produzione napoletana e con attori partenopei”. Tra i tantissimi messaggi di vicinanza ad uno degli attori più amati del cinema italiano, c’è anche qualcuno che ha inondato i profili social di Calà di insulti, insinuando che la causa dell’infarto che ha colpito l’attore sia il vaccino per il Covid. Questa mattina Jerry, che è già stato spostato dalla terapia intensiva, ha replicato agli haters.

“Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”. Jerry Calà ha 71 anni ed è stato sposato per tre anni con Mara Venier: la relazione è terminata dopo a seguito dei ripetuti tradimenti dell’attore.