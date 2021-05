Isola dei Famosi, choc in diretta. No, non si è trattato dell’ennesimo infortunio o di una clamorosa litigata. Anche se nelle ultime dirette ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, con Fariba, mamma di Giulia Salemi, al centro delle polemiche. L’atteggiamento e alcune scelte dell’iraniana hanno fatto storcere la bocca a molti naufraghi. Ma in questo caso a fare clamore è stata la decisione di uno degli ultimi arrivati, Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato uno degli ‘acquisti’ più azzeccati dell’Isola.

Maschio alfa e spirito combattivo non è un caso se la sua Chechu pare sia stata colta da un attacco di gelosia poco prima del suo approdo. Gli accordi, però, sono accordi, e il ciclista figlio d’arte alla fine ha iniziato la sua epserienza nel reality condotto da Ilary Blasi. Ignazio e Cecilia stanno vivendo un momento felice della loro storia. La sorella di Belen sta seguendo con attenzione i lavori della nuova casa dove andrà a vivere col suo uomo a Milano. Ma il gesto di quest’ultimo ha colto di sorpresa perfino lei.

Nella diretta di lunedì 24 maggio Ignazio Moser si è sottoposto ad una prova ‘estrema’. La produzione dell’Isola lo ha spinto a radersi completamente la fluente chioma, uno dei suoi pezzi forti. Ovviamente il gesto non è passato inosservato, subito in rete è iniziato il giudizio di follower, fanpage e isola-dipendenti. C’è chi non approva: “Io non lo avrei fatto cerioli si rifiuta e io mi devo stravolgere l l’immagine anche no la fame ha vinto 👍👏👏”.





Anche se ci sono tantissime fan che, in ogni caso, ‘salvano’ Ignazio Moser che resta sempre un bonazzo, le reazioni social hanno mandato in confusione anche diversi siti. Ad esempio c’è chi pensa che anche Jeremias Rodriguez, il fratello di Cecilia, sia intervenuto per dire la sua. “Non approvo con questa decisione dell’ Isola dei famosi….la trovo un segno di doversi sottomettere!! Diseducativo!! Non mi piacciono queste cose!!”. In realtà a dare un giudizio negativo non è stato Jeremias, ma solo una fanpage dello stesso…

Di sicuro, dopo Andrea Cerioli che si è rifiutato di tagliarsi i capelli, Ignazio Moser è il secondo finalista dell’Isola dei Famosi 2021. Lunedì 7 giugno, dunque, ci sarà anche il fidanzato di Cecilia Rodriguez a giocarsi il tutto per tutto per portare a casa la vittoria. E potete pure star certi che, capelli e barba o meno, Ignazio darà del filo da torcere a tutti. Come ha detto la sua amata: “Mi aspettavo tutto dall’Isola, ma non che tornasse pelato”. E ancora: “Ci ho messo quattro anni a fargli crescere i capelli, ma è bellissimo anche così”.