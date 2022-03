L’Isola dei Famosi 2022 ha già la prima coppia leader. Si tratta di Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e papà di Belen Rodriguez che partecipano insieme a questa nuova edizione del reality. Per i due, quello in Honduras p stato un ottimo esordio.

Jeremias Rodriguez è alla sua seconda partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi. Già nel 2019 aveva preso parte al reality e all’epoca ha fatto parlare non poco di lui grazie alla storia d’amore con Soleil Sorge. Il debutto in tv, però, risale al 2017, quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip insieme alla sorella Cecilia.





Jeremias Rodriguez obeso, le foto da giovane

In questi anni il fratello di Belen Rodriguez è cambiato tanto e durante il GF Vip si era confidato raccontando di quando era obeso: “Io sono stato ciccione ciccione, pesavo 114 chili. Ventisei chili in più, fino ai vent’anni. Poi ho iniziato a uscire di casa e ho cambiato un po’ le cose. Io mangiavo per farmi del male. Mangiavo tutto il tempo, senza limiti”.

“Non volevo uscire, stavo davanti al computer. Poi avevo trovato un amico con la stessa problematica e lo facevamo insieme, mangiare fino a scoppiare, mangiavamo un chilo di gelato come se nulla fosse. Questa situazione è durata per un sacco di tempo. Mangiavo per farmi male, in quel momento mi aiutava a non pensare perché mangiare mi piace. Era l’unica cosa che trovavo da fare per non pensare. Ero grasso, ero tutto morbido”, aveva raccontato. Ora anche Fabrizio Corona ha raccontato della prima volta in cui vide il fratello di Belen Rodriguez.

Il primo incontro avvenne in aeroporto: “Quando sono arrivati li ho accolti tutti: Cecilia Rodriguez sono stato il primo a farla lavorare, Jeremias sono andato a prenderlo all’aeroporto: pantaloni strappati, maglietta, ciabatte, 200 kg e rasta. L’ho portato a giro per Milano, gli ho tagliato i capelli”, aveva raccontato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez in un’intervista a Verissimo.