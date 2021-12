Lutto nel mondo della tv, è morto Jason Hitch, l’ex star di 90 giorni per innamorarsi. L’uomo aveva 45 anni. Da quello che si sa, il protagonista del reality è morto martedì per complicazioni dovute al Covid-19. A riferirlo la sorella Shannon a Tmz. Jason non era vaccinato, ha detto la donna ed è morto in una terapia intensiva della Florida e la sua famiglia è stata in grado di essere al suo fianco quando è morto, si legge ancora sul sito Internet dedicato al mondo dello spettacolo.

“90 giorni per innamorarsi” è trasmesso in Italia da Real Time e ha un grande successo di pubblico, sia nella versione originale che negli spin-off. Jason Hitch è stato uno dei protagonisti assoluti ed è stato molto amato dal pubblico. La produzione del programma, in una dichiarazione rilasciata a People, Tcl – che trasmette il reality show negli USA – ha fatto sapere: “Siamo rattristati di apprendere della scomparsa di Jason Hitch e in questo momento inviamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Jason Hitch, originario della Florida e statunitense veterano dell’esercito, ha recitato nella seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi nel 2014. Ha sposato Cassia Taraves dopo che si è trasferita negli Stati Uniti dal Brasile. Tra l’altro, la produzione del programma, ha seguito la coppia dopo che Hitch si è recato a Curitiba, in Brasile, per aiutare Taraves a trasferirsi nella sua città natale, Spring Hill.





Aveva detto a riguardo Jason Hitch durante un confessionale poco dopo che la coppia è tornata negli Stati Uniti, aggiungendo che era preoccupato che potesse non godersi il tempo o il divertimento locale: “Cassia si annoiava qui, ho pensato nella mia testa. I prossimi 90 giorni saranno duri. Spero di poter sistemare tutto”.

I due, dopo essersi sposati,hanno avviato un’attività di vendita di snack per corrispondenza chiamata Gifting Fun. Nel 2017, la coppia si è separata. Hanno chiesto il divorzio un anno dopo, nel 2018. In queste ore, la triste notizia della scomparsa prematura di Jason Hitch. Non ci sono stati commenti per il momento dalla donna.