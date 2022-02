Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 31 anni, la star di American Got Talent, Jane “Nightbirde” Marczewski. La giovane era malata di tumore. La talentosa cantante è scomparsa nella giornata di domenica 20 febbraio 2022, ma la notizia è emersa soltanto adesso. Un cancro terribile, che non le ha lasciato scampo: le metastasi infatti, si scopre adesso, avevano già raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato. Come qualcuno ricorderà, l’artista era una delle favorite dell’edizione scorsa di AGT.

Ad agosto infatti, Jane ha dovuto lasciare la competizione per curarsi. “Dalla mia audizione – raccontava tempo fa Nightbirde – la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione. Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT. La vita non dà sempre tregua a coloro che se lo meritano, ma lo sapevamo già”. Un racconto rassegnato ma allo stesso combattivo quello di Jane “Nightbirde” Marczewski.

Il suo fu un esordio spettacolare: solo un mese prima, la cantante aveva sbalordito tutti durante la sua audizione per “AGT” sulle note “It’s OK”, un brano che parla della lotta alla malattia. Il pubblico le aveva dedicato anche una splendida standing ovation, ma anche l’apprezzamento del severo giudice Simon Cowell. Pensare che il filmato della sua canzone aveva collezionato quasi 40 milioni di visualizzazioni su YouTube. Jane “Nightbirde” Marczewski combatteva con il cancro dal 2017.





All’epoca le era stato diagnosticato un tumore maligno al seno. Ma quella era solo la prima delle tre diagnosi ricevute. L’ultima, la più terribile, quella del 2019, quando un medico la informava che aveva solo tre mesi di vita. Jane “Nightbirde” Marczewski però non si è mai arresa e soprattutto si è sempre rifiutata di permettere che fosse la malatia a definirla.

Aveva detto: “È importante che tutti sappiano che sono molto più delle cose brutte che mi accadono”. Ora non ci resta che ricordare quella splendida voce e quella incredibile forza d’animo di Jane “Nightbirde” Marczewski.