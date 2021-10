Lutto nel mondo del cinema, è morto James Michael Tyler, l’attore noto per il suo ruolo ricorrente di Gunther in “Friends”. James aveva 59 anni. L’attore è morto domenica 24 ottobre, nella sua casa di Los Angeles a seguito di un cancro alla prostata. Lascia la moglie Jennifer Carno. A renderlo noto è stato il suo manager, Toni Benson. Il tumore, che non gli ha lasciato scampo, gli era stato diagnosticato per la prima volta nel 2018: “Il mondo lo conosceva come Gunther, dalla serie di successo “Friends”, ma i suoi cari lo conoscevano come attore, musicista e marito amorevole”, ha scritto il manager.

E ancora Benson: “Michael amava la musica dal vivo, tifava per i suoi Clemson Tigers, e spesso si trovava in avventure divertenti e non pianificate”. James Michael Tyler è apparso in alcune serie degli anni ‘90 come “Just Shoot Me!” e “Sabrina the Teenage Witch” prima di essere scelto come personaggio di sfondo nella seconda stagione di Friends nel 1994. Per un anno, è stato la guest star più ricorrente nella serie interpretando Gunther, il barista di Central Park con un affetto non corrisposto per Rachel (Jennifer Aniston).

James Michael Tyler è stato inizialmente scelto mentre lavorava come barista presso la caffetteria Bourgeois Pig a Los Angeles. Nel corso dei 236 episodi della serie, Tyler è apparso in 150 di essi. La Warner Bros. Television, che ha prodotto “Friends”, lo ha commemorato come “un attore amato e parte integrante della nostra famiglia di ‘Friends’”. Anche Jennifer Aniston e Courtney Cox hanno ricordato Tyler sui social.





”Friends non sarebbe stato lo stesso senza te — ha scritto Rachel/Jennifer Aniston —. Grazie per le risate che hai portato sul set e nelle vite di tutti noi. Mi mancherai tantissimo”. Mentre Cox ha scritto su James Michael Tyler: “La grandezza della gratitudine che hai portato con te e che hai mostrato ogni giorno sul set è la grandezza della gratitudine che ho per averti conosciuto. Riposa in pace James”.

Alla fine di Friends nel 2004, James Michael Tyler è apparso in Scrubs, Modern Music e si è esibito in un episodio di Episodes di Matt LeBlanc nel 2012. Dopo che gli è stato diagnosticato il cancro, Tyler ha recitato in due cortometraggi mentre era in cura e ha recitato a voce la poesia di Stephan Kalinich “If You Knew” per sostenere la Prostate Cancer Foundation.