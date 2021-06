“Ho un tumore al quarto stadio”. Il dramma dell’attore: “Si è esteso alle ossa, sono paralizzato”

Una terribile notizia ha colpito un grande attore, che ha interpretato il ruolo di uno dei personaggi più importanti di una serie di enorme successo. Il cast di quest’ultima si è tra l’altro riunito proprio recentemente e la sua assenza si era fatta notare sin da subito. Per questa ragione è uscito allo scoperto e ora ha confessato ai suoi fan di essere gravemente malato. Ha infatti un tumore in stato avanzato, che gli ha già creato danni tremendi. La diagnosi è arrivata precisamente tre anni fa, ovvero nel 2018.

Questo il suo racconto: “Ho un cancro avanzato alla prostata, per questo non ero presente fisicamente alla reunion. Ora il tumore è al quarto stadio”. Dopo che le voci sul suo conto erano diventate sempre più insistenti, ha preferito contattare la stampa per raccontare una volta per tutte la sua situazione. Un tumore che gli ha impedito anche di svolgere normali attività, come quella di camminare. Le conseguenze sul suo corpo sono state devastanti e lo dimostra anche la foto postata online.

Ad essere stato colpito da questa forma aggressiva di tumore è stato James Michael Tyler, l’attore che impersonava Gunther in ‘Friends’. L’uomo, che oggi ha 59 anni, ha aggiunto nel suo drammatico racconto: “Il cancro l’ho scoperto nel settembre del 2018, poi si è diffuso alle ossa e alla colonna vertebrale. Sto proseguendo la chemioterapia, non posso più camminare per una paralisi alla parte inferiore del corpo”. Poi ha voluto dire la sua sulla volontà di partecipare a distanza alla reunion.





James Michael Tyler ha continuato: “Sono comunque stato molto felice di aver potuto partecipare via Zoom. Sì, è stata una mia decisione non essere presente fisicamente perché non volevo dire ‘Oh, comunque Gunther ha il cancro’. Quelli in Friends sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita. Comunque, tornando al tumore, ci sono altre opzioni a disposizione se la malattia viene presa in tempo, quindi la prevenzione è importante”. E i fan sperano comunque possa migliorare nel prossimo futuro.

Actor James Michael Tyler played Gunther on "Friends" for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he's been battling a serious health issue.

James Michael Tyler è nato a Winona, negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1962. Ha interpretato Gunther in ‘Friends’ dal 1994 al 2004. In onore del quindicesimo anniversario della serie, ha aperto a Londra per due settimane una riproduzione del bar Central Perk dove lui lavorava in ‘Friends’. L’anno scorso ha recitato nel cortometraggio di Helen Alexis Yonov, intitolato ‘The Gesture and The Word’.