Bufera su Ivan Zazzaroni, che nel corso di una puntata in diretta della sua trasmissione si è lasciato andare ad un commento, definito sessista, nei confronti di una conduttrice che era al suo fianco. Il video, che è diventato virale sui social e soprattutto sul social network TikTok, ha ripreso tutta la scena e immediatamente sul web è esplosa la polemica. Tutti si sono praticamente scagliati contro il giudice di Ballando con le stelle, il quale al momento non ha replicato alle critiche giunte in queste ore.

Tutto è avvenuto precisamente nel programma Il bello del calcio di TeleVomero, quindi siamo in una trasmissione tv locale che va in onda a Napoli. Ivan Zazzaroni, nel corso del suo discorso rivolto al pubblico e alla collega, si è lasciato scappare un commento ritenuto sessista dai telespettatori. La conduttrice inizialmente è apparsa un po’ perplessa da quella sua frase, allora ha chiesto dei chiarimenti e lui ha accennato un gesto inequivocabile che ha chiarito del tutto le intenzioni del giornalista.

La polemica su Ivan Zazzaroni è divampata in pochissimo tempo, infatti è bastato postare il filmato in rete per creare un vero e proprio caso. Un commento sessista che non è stato affatto perdonato al presentatore tv, il quale secondo gli utenti avrebbe dovuto assolutamente evitare di dire una cosa simile nei confronti della conduttrice. Quest’ultima ha reagito alla fine con una risata, ma in tanti hanno riferito che dietro quel sorriso ci fosse un certo imbarazzo della donna, presa completamente alla sprovvista.

Ivan Zazzaroni, a TeleVomero, si è rivolto così alla giornalista Claudia Mercurio: “Ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo e anche davanti”. Lei ha quindi chiesto delucidazioni e lui ha fatto il segno del seno con le mani, aggiungendo: “Mamma mia”. La collega ha poi detto: “Ma che dici?”, manifestando tutta la sua sorpresa per quella frase. Un’utente che ha condiviso il video incriminato ha commentato: “Questa è stata una scena vomitevole”. E tanti altri hanno preso le distanze dal giudice di Ballando con le stelle.

Ivan Zazzaroni è anche direttore del Corriere dello Sport – Stadio dal 2018 e opinionista fisso di Tiki Taka dal 2020 al 2022 e di Pressing Lunedì da quest’anno. A livello personale, è stato unito in matrimonio con Cristina Canali e ha avuto un figlio dall’ex moglie. Dal 2007 è legato sentimentalmente alla giornalista di Studio Aperto, Monica Gasparini.