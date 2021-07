“Non vedo l’ora”. Iva Zanicchi, il momento nero è alla spalle. Pronta per un nuova sfida

È stato un periodo ricco di eventi per Iva Zanicchi. Dai successi in televisione come opinionista all’Isola dei Famosi e a Venus Club in coppia con Mara Maionchi a momenti difficili. Il covid, la malattia, la morte del fratello. E, perché no, anche quella puntura di un’ape che le aveva provocato qualche problema alla mano, costringendola ad abbandonare lo studio tv. Ora, però, l’amata cantante e conduttrice è pronta a spiccare di nuovo il volo.

D’altra parte il suo carattere, il suo spirito indomito l’accompagnano da sempre. Recentemente, però, un’altra brutta notizia: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”. Per fortuna che dal punto di vista professionale le cose vanno alla grande.

Appena terminate le fortunate esperienze con Isola dei Famosi e Venus Club, Iva Zanicchi è già pronta per una nuova avventura. Intervistata da TeleSette Iva ha parlato del suo nuovo show, che sarà trasmesso in due prime serate su Canale 5 tra ricordi, canzoni e aneddoti: “Questo progetto mi rende immensamente felice. Sarà lo spettacolo della mia vita. Sono emozionatissima. Ci saranno tantissimi ospiti e anche l’orchestra dal vivo. Con questo spettacolo voglio stupire tutti, anche me stessa”.





Durante l’intervista Iva Zanicchi non ha parlato soltanto del suo impegno professionale. La cantante ha spiegato che in questo periodo di relax ha una passione che le fa compagnia: i cruciverba. Un hobby che le ha trasmesso il caro nonno Attilio. Il quale, ogni volta che ne finiva uno, le dava come premio alcuni soldini. Così Iva ha sviluppato quasi un’ossessione: quando inizia un cruciverba lo deve finire. E cerca di evitare fino all’ultimo di guardare la soluzione.

“Quando proprio non mi vengono – racconta Iva Zanicchi a proposito dei suoi amati cruciverba – resisto, resisto, poi mi arrendo e do un’occhiata. Sennò rischio di diventare matta. Ma le poche volte che succede non lo confesso a nessuno, nemmeno sotto tortura”. I fan conoscono bene il rapporto di amore e complicità con il marito Fausto, detto Pippi. Anche con lui Iva fa i cruciverba, ma confessa: “Deve sempre dimostrare di saperne più di me sennò si incavola come un matto. Allora io per amore, a volte, faccio finta di non sapere le risposte”. Se questo non è amore…