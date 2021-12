“Fa molto male”. Brutto infortunio per Iva Zanicchi: cosa è successo e come sta

Non c’è pace per la cantante Iva Zanicchi. Dopo aver combattuto mesi fa contro la dura battaglia del coronavirus, adesso è rimasta vittima di un incidente. Ed è stata lei stessa a raccontare quello che le è successo con un video pubblicato sul social network Instagram. Ha poi spiegato nei dettagli cosa le sia capitato e ha voluto dunque fare chiarezza con i suoi fan. Ovviamente è stata costretta a ricorrere a delle cure di un esperto, infatti si è immortalata all’interno di uno studio medico.

Proprio alcuni giorni fa Milly Carlucci aveva annunciato lei a ‘Ballando con le stelle’: “Sabato prossimo avremo come ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko!”. Ora toccherà alla cantante e all’attore dare il meglio di sé sulla pista dello show il 4 dicembre. Ma non è finita qua, perché la conduttrice ha anche spiegato che quest’anno “avremo due semifinali”. Proprio così: “Sia l’ottava che la nona puntata saranno semifinali. Quest’anno abbiamo due semifinali a Ballando con le stelle“.

Difficile ipotizzare se Iva Zanicchi potrà essere presente a ‘Ballando con le stelle’ nella giornata del 4 dicembre. La cantante si è fatta immediatamente visitare dal medico, che ha fornito la sua prima diagnosi. E lei ha subito voluto avvisare i suoi follower. Nelle immagini postate dalla donna si è potuta vedere Iva su un lettino e con il piede completamente fasciato. Immancabile la sua mascherina al volto, anche se si è potuta notare una certa preoccupazione e una certa sofferenza nel suo viso.





Nella didascalia di accompagnamento del breve filmato, Iva Zanicchi ha scritto: “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male”. E poi ha aggiunto: “Che guaio, che guaio. Non ci voleva”. Ha infatti confessato di sentire un fortissimo dolore e difficilmente potrà garantire la sua presenza da Milly Carlucci. Tutto il popolo del web si è subito stretto attorno all’artista e la speranza di tutti è che possa ristabilirsi il prima possibile dopo questo inconveniente.

Questi i principali commenti dei fan di Iva Zanicchi dopo la sua distorsione al piede, che per fortuna non ha provocato fratture: “Dai su, buona guarigione, sei una donna forte”, “Forza e coraggio che ti rimetti presto”, “Sono molto dispiaciuto Iva, coraggio e speriamo che non sia nulla di serio”, “Per fortuna niente di grave, sei forte”, “Nooo Iva, mi dispiace moltissimo, ma vedrai che passerà presto”.