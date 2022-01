“Un brutto male”. Iva Zanicchi, il doloroso annuncio a pochi giorni da Sanremo

Iva Zanicchi, la confessione solo oggi. Una vera icona del mondo della musica e dello spettacolo che presto tornerà a incantare il pubblico sul rinomato palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. E per questa edizione 2022 del Festival della musica italiana, Iva si esibirà con il brano “Voglio amarti”. E a proposito del grande amore, che nella sua vita porta il nome di Fausto, la rivelazione nel corso di un’intervista.

Nel corso della lunga intervista rilasciata per TvMia, parlando a proposito del brano sanremese in gara, Iva Zanicchi ha rivelato al pubblico qualcosa che riguarda da molto vicino il compagno Fausto Pinna. Parole attraverso cui si apprende quanto amore sia sempre esisto e continui ad esistere tra di loro.

“Mi aspetto che il mio brano venga cantato e ballato da tutti. Anche dal mio compagno Fausto che è rimasto a casa e da tempo sta lottando contro un brutto male”, confessa la cantante. Insieme dal lontano 1986, la coppia ha affrontato momenti di gioia, ma anche di difficoltà.





Iva Zanicchi non ha mai nascosto ai fan il forte legame per Fausto. Anche nello studio televisivo di Barbara D’Urso, la conduttrice e cantante ha affermato a proposito del compagno: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”.

Un amore che ha attraversato il buio e la luce, dunque. E sempre a proposito della coppia, nonostante oltre i 30 anni di vita trascorsi l’uno al fianco dell’altra, la decisione di non andare incontro alle nozze. I due attualmente vivono a Lesmo, in Brianza.